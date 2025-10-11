تقرير إسرائيلي.. هؤلاء تدعمهم إسرائيل لحمل السلاح في غزة

Advertisement

وبحسب الصحيفة، ترفض إسرائيل آليات هذا الدعم، فيما يُبحث أحد الخيارات بنقل جزء من المسلّحين إلى مناطق قريبة من "الخط الأصفر" حيث ينتشر الجيش ، بما يتيح لهم حماية فورية. ونقلت عن مصدر أمني قوله إن لا تعتزم ترك رجال العشائر لمواجهة مصيرهم أمام "حماس".ميدانيًا، أفادت مصادر فلسطينية بوقوع فوضى أمنية عقب اشتباكات مسلّحة بين "حماس" وميليشيات عشائرية محلية. وسُجّل في بيت لاهيا بين مسلّحين محسوبين على أشرف المنسي وقوات "حماس". وفي حي الصبرة بمدينة غزة، وقع اشتباك آخر بين عشيرة دغمش و"حماس" قُتل خلاله محمد عماد عقل، وهو نجل مسؤول بارز في الجناح العسكري للحركة كان قد قُتل سابقًا.كما أفادت التقارير بأن قوات "حماس" حاصرت ليل الجمعة حي عائلة الضَمشَة في الصبرة، مع إخلاء مدارس وأبراج سكنية، وانتشار قناصة وعدد كبير من المسلّحين الملثّمين. وفي السياق، نشر حسام الأسطل، قائد مجموعة مسلّحة معارضة للحركة في ، تدوينة شديدة اللهجة على هاجم فيها "حماس"، داعيًا إلى التراجع ومعلنًا: "لا حماس فصاعدًا"، وزاعمًا تدمير الأنفاق وغياب حقوق عناصره. (روسيا اليوم)