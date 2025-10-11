22
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تقرير إسرائيلي.. هؤلاء تدعمهم إسرائيل لحمل السلاح في غزة
Lebanon 24
11-10-2025
|
14:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، أكدت
إسرائيل
أنّ الجيش والمنظومة الأمنية سيساعدان في حماية ودعم مجموعات مسلّحة من العشائر المناهضة لنشاط "
حماس
". ونقلت صحيفة "معاريف" صباح السبت أنّ الأطراف الموقّعة على الاتفاق ترى في العشائر قوةً شرعية قد تحلّ محل حكم الحركة في شوارع
قطاع غزة
.
Advertisement
وبحسب الصحيفة، ترفض إسرائيل
الكشف عن
آليات هذا الدعم، فيما يُبحث أحد الخيارات بنقل جزء من المسلّحين إلى مناطق قريبة من "الخط الأصفر" حيث ينتشر الجيش
الإسرائيلي
، بما يتيح لهم حماية فورية. ونقلت عن مصدر أمني قوله إن
تل أبيب
لا تعتزم ترك رجال العشائر لمواجهة مصيرهم أمام "حماس".
ميدانيًا، أفادت مصادر فلسطينية بوقوع فوضى أمنية عقب اشتباكات مسلّحة بين "حماس" وميليشيات عشائرية محلية. وسُجّل
تبادل لإطلاق النار
في بيت لاهيا بين مسلّحين محسوبين على أشرف المنسي وقوات "حماس". وفي حي الصبرة بمدينة غزة، وقع اشتباك آخر بين عشيرة دغمش و"حماس" قُتل خلاله محمد عماد عقل، وهو نجل مسؤول بارز في الجناح العسكري للحركة كان قد قُتل سابقًا.
كما أفادت التقارير بأن قوات "حماس" حاصرت ليل الجمعة حي عائلة الضَمشَة في الصبرة، مع إخلاء مدارس وأبراج سكنية، وانتشار قناصة وعدد كبير من المسلّحين الملثّمين. وفي السياق، نشر حسام الأسطل، قائد مجموعة مسلّحة معارضة للحركة في
خان يونس
، تدوينة شديدة اللهجة على
فيسبوك
هاجم فيها "حماس"، داعيًا إلى التراجع ومعلنًا: "لا حماس
من اليوم
فصاعدًا"، وزاعمًا تدمير الأنفاق وغياب حقوق عناصره. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"National Interest": ماذا تعني حملة نزع سلاح حزب الله في لبنان بالنسبة لغزة؟
Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest": ماذا تعني حملة نزع سلاح حزب الله في لبنان بالنسبة لغزة؟
12/10/2025 04:32:33
12/10/2025 04:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي في تكريم المفتي دريان: المرجعية لحمل السلاح هي الدولة والجيش
Lebanon 24
كرامي في تكريم المفتي دريان: المرجعية لحمل السلاح هي الدولة والجيش
12/10/2025 04:32:33
12/10/2025 04:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي.. إسرائيل تموّل حملة دعائية عبر مؤثرين بمبالغ خيالية
Lebanon 24
تقرير أميركي.. إسرائيل تموّل حملة دعائية عبر مؤثرين بمبالغ خيالية
12/10/2025 04:32:33
12/10/2025 04:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: قررنا عدم تسليم أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: قررنا عدم تسليم أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة (الجزيرة)
12/10/2025 04:32:33
12/10/2025 04:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تبادل لإطلاق النار
روسيا اليوم
الإسرائيلي
خان يونس
من اليوم
الكشف عن
قطاع غزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشأن قمة السلام في شرم الشيخ.. هذا ما أعلنته الرئاسة المصرية
Lebanon 24
بشأن قمة السلام في شرم الشيخ.. هذا ما أعلنته الرئاسة المصرية
16:28 | 2025-10-11
11/10/2025 04:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا ناجين بعد انفجار دمّر مصنعا للمتفجرات في تينيسي
Lebanon 24
لا ناجين بعد انفجار دمّر مصنعا للمتفجرات في تينيسي
16:25 | 2025-10-11
11/10/2025 04:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيش سريّ" لـ"حماس"؟ تقريرٌ إسرائيلي يزعم
Lebanon 24
"جيش سريّ" لـ"حماس"؟ تقريرٌ إسرائيلي يزعم
16:15 | 2025-10-11
11/10/2025 04:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
موفدان أميركيان في غزة.. ويتكوف وكوشنر يتفقدان الانسحاب
Lebanon 24
موفدان أميركيان في غزة.. ويتكوف وكوشنر يتفقدان الانسحاب
16:14 | 2025-10-11
11/10/2025 04:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فرحة عند رفح.. بشائر وقف النار وعودة الحياة إلى غزة
Lebanon 24
فرحة عند رفح.. بشائر وقف النار وعودة الحياة إلى غزة
16:00 | 2025-10-11
11/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
13:29 | 2025-10-11
11/10/2025 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
03:30 | 2025-10-11
11/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
09:12 | 2025-10-11
11/10/2025 09:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
10:17 | 2025-10-11
11/10/2025 10:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
05:30 | 2025-10-11
11/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:28 | 2025-10-11
بشأن قمة السلام في شرم الشيخ.. هذا ما أعلنته الرئاسة المصرية
16:25 | 2025-10-11
لا ناجين بعد انفجار دمّر مصنعا للمتفجرات في تينيسي
16:15 | 2025-10-11
"جيش سريّ" لـ"حماس"؟ تقريرٌ إسرائيلي يزعم
16:14 | 2025-10-11
موفدان أميركيان في غزة.. ويتكوف وكوشنر يتفقدان الانسحاب
16:00 | 2025-10-11
فرحة عند رفح.. بشائر وقف النار وعودة الحياة إلى غزة
15:29 | 2025-10-11
لتأمين رواتب العسكريين.. هذا ما قرّره ترامب
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 04:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 04:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 04:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24