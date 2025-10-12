ترامب: نشهد حدثًا عظيمًا في الشرق الأوسط

Advertisement

قبيل توجهه الى شرم الشيخ، شدد الرئيس الأميركي ، على ان منطقة الشرق الاوسط ستشهد حدثًا عظيمًا، معتبراً انها المرة الأولى التي يتفق فيها الجميع على كلمة واحدة هي السلام.وأكد في في رسالة للكنيست قبيل مغادرته إلى ، أن الجميع يشعر بالسعادة لأنّ الرهائن سيعودون والحرب انتهت، مضيفًا: رحلتي إلى ستكون خاصة للغاية.