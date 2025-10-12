Advertisement

عربي-دولي

ترامب: نشهد حدثًا عظيمًا في الشرق الأوسط

Lebanon 24
12-10-2025 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1428583-638959105416146097.webp
Doc-P-1428583-638959105416146097.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قبيل توجهه الى شرم الشيخ، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على  ان منطقة  الشرق الاوسط ستشهد حدثًا عظيمًا، معتبراً انها المرة الأولى التي يتفق فيها الجميع على كلمة واحدة هي السلام.
Advertisement

وأكد ترامب في في رسالة للكنيست قبيل مغادرته إلى إسرائيل، أن الجميع يشعر بالسعادة لأنّ الرهائن سيعودون والحرب انتهت، مضيفًا: رحلتي إلى الشرق الأوسط ستكون خاصة للغاية.
مواضيع ذات صلة
ترامب: نمر بيوم عظيم وتاريخي للسلام بالشرق الأوسط
lebanon 24
13/10/2025 00:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نمر بيوم عظيم وتاريخي للسلام بالشرق الأوسط
lebanon 24
13/10/2025 00:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأميركي: هذا يوم عظيم في الشرق الأوسط
lebanon 24
13/10/2025 00:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: استعدوا لحدث استثنائي في الشرق الأوسط لأول مرة
lebanon 24
13/10/2025 00:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

إسرائيل

دونالد

ترامب

كنيسة

سعادة

لاوس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-10-12
16:52 | 2025-10-12
16:39 | 2025-10-12
16:27 | 2025-10-12
16:16 | 2025-10-12
16:10 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24