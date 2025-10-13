عن الحرب العالمية الثالثة في الشرق الأوسط.. ماذا قال ترامب؟

Advertisement

قال الرئيس الأميركي إنّ الحرب العالمية الثالثة لن تبدأ في ، في تصريح أدلى به خلال قمة شرم الشيخ الخاصة بقطاع غزة، يوم الاثنين، مشيرًا إلى أنه سمع مثل هذا الحديث "منذ سنوات طويلة".وأوضح : "كان يُقال إنّ الشرق الأوسط هو المكان الذي قد يثير مشاكل ضخمة مثل الحرب العالمية الثالثة، لكن ذلك لن يحدث. لا نريد أن تبدأ حرب عالمية في أي مكان، وهذا لن يحصل".وجاءت تصريحات ترامب خلال القمة التي عُقدت بمبادرة مشتركة بينه وبين ، وشارك فيها زعماء من ومصر وقطر وتركيا وعدد من الدول الأخرى، حيث تمّ التوقيع على وثيقة خاصة بالاتفاق حول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.وكان ترامب قد شدّد في وقت سابق على أن الحرب في غزة انتهت وأن المساعدات الإنسانية بدأت بالتدفّق، مؤكّدًا أنّ هناك "فرصة حقيقية لتحقيق السلام للمرة الأولى منذ زمن طويل".