عربي-دولي

عن الحرب العالمية الثالثة في الشرق الأوسط.. ماذا قال ترامب؟

Lebanon 24
13-10-2025 | 16:53
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ الحرب العالمية الثالثة لن تبدأ في الشرق الأوسط، في تصريح أدلى به خلال قمة شرم الشيخ الخاصة بقطاع غزة، يوم الاثنين، مشيرًا إلى أنه سمع مثل هذا الحديث "منذ سنوات طويلة".
وأوضح ترامب: "كان يُقال إنّ الشرق الأوسط هو المكان الذي قد يثير مشاكل ضخمة مثل الحرب العالمية الثالثة، لكن ذلك لن يحدث. لا نريد أن تبدأ حرب عالمية في أي مكان، وهذا لن يحصل".

وجاءت تصريحات ترامب خلال القمة التي عُقدت بمبادرة مشتركة بينه وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشارك فيها زعماء من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا وعدد من الدول الأخرى، حيث تمّ التوقيع على وثيقة خاصة بالاتفاق حول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وكان ترامب قد شدّد في وقت سابق على أن الحرب في غزة انتهت وأن المساعدات الإنسانية بدأت بالتدفّق، مؤكّدًا أنّ هناك "فرصة حقيقية لتحقيق السلام للمرة الأولى منذ زمن طويل".
