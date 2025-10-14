بسبب إنتشار "الإنفلونزا"... دولة تُعلن عن إغلاق المدارس



أعلنت عن إصابة نحو 6000 تلميذ بفيروس الإنفلونزا خلال بضعة أيام، وعن اضطرارها لإغلاق المدارس في مناطق متفرقة من البلاد، حفاظا على السلامة العامة.وأكّد للوزارة محمد عزم أحمد أنّ "الوزارة اتخذت إجراءات سريعة للحد من انتشار العدوى".



وأوضح أن "الوزارة وجهت المدارس بضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية، بما في ذلك تشجيع ارتداء الكمامات وتقليل الأنشطة الجماعية بين الطلاب". (روسيا اليوم)