Advertisement

صحة

بسبب إنتشار "الإنفلونزا"... دولة تُعلن عن إغلاق المدارس

Lebanon 24
14-10-2025 | 05:21
A-
A+
Doc-P-1429241-638960415926344219.png
Doc-P-1429241-638960415926344219.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة التعليم الماليزية عن إصابة نحو 6000 تلميذ بفيروس الإنفلونزا خلال بضعة أيام، وعن اضطرارها لإغلاق المدارس في مناطق متفرقة من البلاد، حفاظا على السلامة العامة.
Advertisement


وأكّد المدير العام للوزارة محمد عزم أحمد أنّ "الوزارة اتخذت إجراءات سريعة للحد من انتشار العدوى".

وأوضح أن "الوزارة وجهت المدارس بضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية، بما في ذلك تشجيع ارتداء الكمامات وتقليل الأنشطة الجماعية بين الطلاب". (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
تحذير في شرق إسبانيا.. إغلاق المدارس والجامعات بسبب الطقس
lebanon 24
14/10/2025 16:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
طالبان: إغلاق المدارس الدينية أمام الفتيات
lebanon 24
14/10/2025 16:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
lebanon 24
14/10/2025 16:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12: إغلاق 17 مدرسة بتل أبيب وتعليق لافتات كتب عليها "47 مختطفا ما زالوا بغزة ولن نتعلم التعايش مع هذا"
lebanon 24
14/10/2025 16:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

وزارة التعليم الماليزية

وزارة التعليم

المدير العام

روسيا اليوم

وزارة محمد

محمد عز

محمد ع

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2025-10-14
08:26 | 2025-10-14
08:00 | 2025-10-14
07:48 | 2025-10-14
07:40 | 2025-10-14
07:30 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24