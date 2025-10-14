Advertisement

عربي-دولي

"H5N1" ينتشر في دولة عربية

Lebanon 24
14-10-2025 | 14:13
Doc-P-1429430-638960733349942327.png
Doc-P-1429430-638960733349942327.png photos 0
أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الثلاثاء، أن العراق أخطرها بتفشّي سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور بين الدواجن في شمال البلاد.
وذكرت المنظمة، ومقرّها باريس، أن السلالة "H5N1" رُصدت بين أسراب في بلدة بعشيقة وأدت إلى نفوق نحو 12 ألف طائر، وفق تقرير صادر عن السلطات العراقية.

وأشارت المنظمة إلى أن إيران أعلنت أيضًا هذا الشهر عن تفشٍ للسلالة نفسها. 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24