"H5N1" ينتشر في دولة عربية

أعلنت لصحة الحيوان، الثلاثاء، أن أخطرها بتفشّي سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور بين الدواجن في شمال البلاد.

وذكرت المنظمة، ومقرّها ، أن السلالة "H5N1" رُصدت بين أسراب في بلدة بعشيقة وأدت إلى نفوق نحو 12 ألف طائر، وفق تقرير صادر عن السلطات .



وأشارت المنظمة إلى أن أعلنت أيضًا هذا الشهر عن تفشٍ للسلالة نفسها.