عربي-دولي

الرئاسة الفلسطينية: لا دولة دون استعادة الشرعية في غزة وإنهاء الفوضى

Lebanon 24
14-10-2025 | 15:29
دانت الرئاسة الفلسطينية الإعدامات الميدانية التي نفذتها حماس دون محاكمات عادلة.
وأشارت الرئاسة الى "أن الإعدامات الميدانية التي نفذتها حماس بشعة ومرفوضة".
وقالت "ندعو إلى الوقف الفوري للإعدامات الميدانية ومحاسبة كل من تورط بها".
أضافت أن "غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، واستعادة المؤسسات الشرعية في غزة هي السبيل الوحيد لإنهاء الفوضى".
وقالت إن "السعي لتكريس حكم حماس بغزة يعطي ذرائع لإسرائيل، السعي لتكريس حكم حماس بغزة سيتسبب بمنع الإعمار ومنع قيام دولة فلسطين". (العربية)
