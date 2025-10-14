الرئاسة الفلسطينية: لا دولة دون استعادة الشرعية في غزة وإنهاء الفوضى

Advertisement

دانت الرئاسة الإعدامات الميدانية التي نفذتها دون محاكمات عادلة.وأشارت الرئاسة الى "أن الإعدامات الميدانية التي نفذتها حماس بشعة ومرفوضة".وقالت "ندعو إلى الوقف الفوري للإعدامات الميدانية ومحاسبة كل من تورط بها".أضافت أن "غزة جزء لا يتجزأ من ، واستعادة المؤسسات الشرعية في غزة هي السبيل الوحيد لإنهاء الفوضى".وقالت إن "السعي لتكريس حكم حماس بغزة يعطي ذرائع لإسرائيل، السعي لتكريس حكم حماس بغزة سيتسبب بمنع الإعمار ومنع قيام دولة ". (العربية)