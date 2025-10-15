Advertisement

عربي-دولي

الجيش السوداني يتصدى لمسيرات في أجواء أم درمان وسط دوي انفجارات

Lebanon 24
15-10-2025 | 00:12
A-
A+
Doc-P-1429544-638961091654254351.jpg
Doc-P-1429544-638961091654254351.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تصدت المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني، اليوم الأربعاء، لمسيرات حلّقت في أجواء مدينة أم درمان.

وأكدت المعلومات أن دوي انفجارات سُمع في أنحاء مختلفة من المدينة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في سماء العاصمة السودانية.
Advertisement

ولم ترد على الفور تفاصيل حول حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الهجمات الجوية أو الاشتباكات الجارية في المنطقة.

يذكر أنه منذ منتصف نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً. (الحدث)


 
مواضيع ذات صلة
الحدث: المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني تتصدى لمسيرات بأم درمان
lebanon 24
15/10/2025 09:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي في أم درمان تزامنا مع دوي انفجارات
lebanon 24
15/10/2025 09:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر عسكري سوداني: الدعم السريع يستهدف بالمسيرات قاعدة وادي سيدنا الجوية في أم درمان
lebanon 24
15/10/2025 09:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيرات تستهدف محطة كهرباء شمالي أم درمان
lebanon 24
15/10/2025 09:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

السودان

سوداني

مسيرات

ليونا

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:21 | 2025-10-15
02:00 | 2025-10-15
01:50 | 2025-10-15
01:36 | 2025-10-15
01:23 | 2025-10-15
01:04 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24