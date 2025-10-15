الجيش السوداني يتصدى لمسيرات في أجواء أم درمان وسط دوي انفجارات

Advertisement

تصدت المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني، اليوم الأربعاء، لمسيرات حلّقت في أجواء مدينة أم درمان.وأكدت المعلومات أن دوي انفجارات سُمع في أنحاء مختلفة من المدينة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في سماء العاصمة السودانية.ولم ترد على الفور تفاصيل حول حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الهجمات الجوية أو الاشتباكات الجارية في المنطقة.يذكر أنه منذ منتصف نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، بحسب والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً. (الحدث)