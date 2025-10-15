Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل: "فتح معبر ربح سيستغرق وقتاً"

Lebanon 24
15-10-2025 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1429661-638961231198695117.webp
Doc-P-1429661-638961231198695117.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد مساعي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف التي نشطت أمس على خط التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، ونية الأخيرة تسليم مزيد من جثث الأسرى الإسرائيليين اليوم الأربعاء، خففت إسرائيل "الإجراءات العقابية" أو القيود التي كانت كشفت عنها سابقاً.
Advertisement

فقد أعلن الأمن الإسرائيلي أن 600 شاحنة مساعدات ستدخل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، اليوم الأربعاء، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن معبر رفح الحدودي لن يفتح اليوم لأسباب لوجستية.

كما أوضح أن "الفحوص الفنية قبل فتح معبر رفح تستغرق وقتاً".

أتى ذلك، بعدما ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) في وقت سابق اليوم، أن إسرائيل قررت المضي قدماً في فتح المعبر الحدودي بين غزة ومصر، والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بعد إعادة رفات أربعة أسرى إسرائيليين، مساء أمس الثلاثاء. وأضافت أن إسرائيل ألغت إجراءات كانت تعتزم اتخاذها تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى النصف.
مواضيع ذات صلة
الأمن الإسرائيلي: الفحوصات الفنية قبل فتح معبر رفح "تستغرق وقتا"
lebanon 24
15/10/2025 12:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد تحديد لوقت تسليم القتلى الإسرائيليين في غزة الذي سيستغرق وقتا
lebanon 24
15/10/2025 12:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: تسليم جثامين المحتجزين سيستغرق وقتا أطول مما حددته خطة ترمب
lebanon 24
15/10/2025 12:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأمن حذروا نتنياهو أن احتلال مدينة غزة سيستغرق وقتاً طويلاً
lebanon 24
15/10/2025 12:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24

معبر كرم أبو سالم

كرم أبو سالم

ستيف ويتكوف

الإسرائيلية

الإسرائيلي

راديو كان

إسرائيل

سليم م

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:51 | 2025-10-15
04:30 | 2025-10-15
03:54 | 2025-10-15
03:40 | 2025-10-15
03:33 | 2025-10-15
03:22 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24