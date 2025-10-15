إسرائيل: "فتح معبر ربح سيستغرق وقتاً"

Advertisement

بعد مساعي المبعوث الأميركي التي نشطت أمس على خط التهدئة بين وحركة ، ونية الأخيرة تسليم مزيد من جثث الأسرى الإسرائيليين اليوم الأربعاء، خففت إسرائيل "الإجراءات العقابية" أو القيود التي كانت كشفت عنها سابقاً.فقد أعلن الأمن أن 600 شاحنة مساعدات ستدخل إلى غزة عبر ، اليوم الأربعاء، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن معبر الحدودي لن يفتح اليوم لأسباب لوجستية.كما أوضح أن "الفحوص الفنية قبل فتح معبر رفح تستغرق وقتاً".أتى ذلك، بعدما ذكرت هيئة البث العامة (راديو كان) في وقت سابق اليوم، أن إسرائيل قررت المضي قدماً في فتح المعبر الحدودي بين غزة ومصر، والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بعد إعادة رفات أربعة أسرى إسرائيليين، مساء أمس الثلاثاء. وأضافت أن إسرائيل ألغت إجراءات كانت تعتزم اتخاذها تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى النصف.