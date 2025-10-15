26
عربي-دولي
إسرائيل: "فتح معبر ربح سيستغرق وقتاً"
Lebanon 24
15-10-2025
|
03:54
A-
A+
بعد مساعي المبعوث الأميركي
ستيف ويتكوف
التي نشطت أمس على خط التهدئة بين
إسرائيل
وحركة
حماس
، ونية الأخيرة تسليم مزيد من جثث الأسرى الإسرائيليين اليوم الأربعاء، خففت إسرائيل "الإجراءات العقابية" أو القيود التي كانت كشفت عنها سابقاً.
فقد أعلن الأمن
الإسرائيلي
أن 600 شاحنة مساعدات ستدخل إلى غزة عبر
معبر كرم أبو سالم
، اليوم الأربعاء، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن معبر
رفح
الحدودي لن يفتح اليوم لأسباب لوجستية.
كما أوضح أن "الفحوص الفنية قبل فتح معبر رفح تستغرق وقتاً".
أتى ذلك، بعدما ذكرت هيئة البث العامة
الإسرائيلية
(راديو كان) في وقت سابق اليوم، أن إسرائيل قررت المضي قدماً في فتح المعبر الحدودي بين غزة ومصر، والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بعد إعادة رفات أربعة أسرى إسرائيليين، مساء أمس الثلاثاء. وأضافت أن إسرائيل ألغت إجراءات كانت تعتزم اتخاذها تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى النصف.
