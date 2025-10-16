إيران: الغرب تجاوز الملف النووي

أكد رئيس ووزير الخارجية الأسبق أن نتائج المفاوضات الأخيرة أظهرت أن الطرف الآخر لا يؤمن بحوار منطقي، مشيراً إلى أن المفاوضات تجاوزت الملف لتشمل محاولة فرض قيود إضافية على .

وأوضح خرازي في حوار مع موقع المرشد الإيراني KHAMENEI.IR، أن ملفي الصواريخ والمقاومة ليسا مطروحين للتفاوض، مؤكداً أن إيران لن تقبل الدخول في محادثات حولهما.



كما أضاف أن لا تملك خياراً سوى توضيح موقفها للرأي العام وإظهار استعدادها لمفاوضات مبدئية دون الخضوع لأي إملاءات، لافتاً إلى أن الوفد الإيراني المفاوض حاول دائماً البقاء في ساحة التفاوض وعدم الانسحاب منها.



وأشار خرازي إلى أنه خلال زيارة ووزير الخارجية إلى ، جرت محاولات مكثفة لعقد مفاوضات سليمة تؤدي إلى نتائج ملموسة، لكن الأطراف المقابلة رفضت ذلك، معتبراً أن ذلك يعكس قوة الموقف الإيراني وضعف منطق الأطراف الأخرى التي تسعى لتحقيق أهدافها عبر القوة.