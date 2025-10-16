ماذا ناقش بوتين والشرع؟ لافروف يكشف التفاصيل

أعلن لافروف، أن ، والرئيس السوري أحمد ، ناقشا موضوع القواعد العسكرية الروسية خلال محادثاتهما في .

وقال لافروف، رداً على سؤال عما إذا كان والشرع قد تطرقا لموضوع القواعد العسكرية الروسية: "تمت مناقشة كل شيء"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.



وكان قد أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن تُطرح مسألة القواعد العسكرية الروسية في خلال محادثات بوتين والشرع.



كما أكد ، في وقت سابق من أمس الأربعاء، أن وسوريا تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيراً إلى أن علاقات روسيا مع سوريا استرشدت دائماً بمصالح الشعب السوري.