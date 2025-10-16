26
عربي-دولي
ماذا ناقش بوتين والشرع؟ لافروف يكشف التفاصيل
Lebanon 24
16-10-2025
|
03:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
وزير الخارجية الروسي
سيرغي
لافروف، أن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، والرئيس السوري أحمد
الشرع
، ناقشا موضوع القواعد العسكرية الروسية خلال محادثاتهما في
موسكو
.
وقال لافروف، رداً على سؤال عما إذا كان
بوتين
والشرع قد تطرقا لموضوع القواعد العسكرية الروسية: "تمت مناقشة كل شيء"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وكان قد أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن تُطرح مسألة القواعد العسكرية الروسية في
سوريا
خلال محادثات بوتين والشرع.
كما أكد
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
، في وقت سابق من أمس الأربعاء، أن
روسيا
وسوريا تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيراً إلى أن علاقات روسيا مع سوريا استرشدت دائماً بمصالح الشعب السوري.
