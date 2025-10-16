Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية المصري يدعو لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب

Lebanon 24
16-10-2025 | 11:54
شدّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على وجوب البدء بالمرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة، لافتًا إلى "الأهمية البالغة للتنفيذ الأمين لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، حيث بحث الجانبان آخر التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
 


وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، أن الوزيرين تطرّقا إلى أهمية استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، فيما شدّد عبد العاطي على ضرورة التزام طرفي النزاع بجميع تعهداتهما.


كما أكد الوزير المصري على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكميات تتناسب مع الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، بحسب ما نقل المتحدث.



وفيما يتعلق بقوة دعم الاستقرار المقترحة والمنصوص عليها في خطة السلام، أكد وزير الخارجية المصري أهمية إصدار قرار من مجلس الأمن يتناول ولاية وصلاحيات قوة دعم الاستقرار، وبالتنسيق الكامل مع الجانب الفلسطيني، مشددا على أهمية دور المملكة المتحدة والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن في هذا الشأن.



كما بحث الوزيران المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار الذي تعتزم مصر استضافته خلال شهر تشرين الاول بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وناقشا المشاركة البريطانية خلال المؤتمر، وأعرب عبد العاطي عن التطلع لمشاركة بريطانيا كإحدى الدول الرئيسية المشاركة والراعية لهذا المؤتمر.
