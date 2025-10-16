24
عربي-دولي
وزير الخارجية المصري يدعو لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب
Lebanon 24
16-10-2025
|
11:54
شدّد
وزير الخارجية
المصري بدر عبد العاطي على وجوب البدء بالمرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة، لافتًا إلى "الأهمية البالغة للتنفيذ الأمين لخطة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
".
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع وزيرة الخارجية
البريطانية
إيفيت كوبر، حيث بحث الجانبان آخر التطورات المرتبطة بالقضية
الفلسطينية
وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفق بيان صادر عن
وزارة الخارجية
المصرية
.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، أن الوزيرين تطرّقا إلى أهمية استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، فيما شدّد عبد العاطي على ضرورة
التزام
طرفي النزاع بجميع تعهداتهما.
كما أكد الوزير المصري على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكميات تتناسب مع الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، بحسب ما نقل المتحدث.
وفيما يتعلق بقوة دعم الاستقرار المقترحة والمنصوص عليها في خطة السلام، أكد وزير الخارجية المصري أهمية إصدار قرار من مجلس الأمن يتناول ولاية وصلاحيات قوة دعم الاستقرار، وبالتنسيق الكامل مع الجانب الفلسطيني، مشددا على أهمية دور المملكة المتحدة والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن في هذا الشأن.
كما بحث الوزيران المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار الذي تعتزم مصر استضافته خلال شهر تشرين الاول بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وناقشا المشاركة البريطانية خلال المؤتمر، وأعرب عبد العاطي عن التطلع لمشاركة بريطانيا كإحدى الدول الرئيسية المشاركة والراعية لهذا المؤتمر.
وزير الخارجية المصري: واثقون من تنفيذ كل الأطراف المعنية المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: واثقون من تنفيذ كل الأطراف المعنية المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة
16/10/2025 21:55:39
16/10/2025 21:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: بدء مناقشات أولية بين حماس وإسرائيل حول تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: بدء مناقشات أولية بين حماس وإسرائيل حول تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب
16/10/2025 21:55:39
16/10/2025 21:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية المصرية: وزيرا خارجية مصر وأميركا يبحثان ترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة
Lebanon 24
الخارجية المصرية: وزيرا خارجية مصر وأميركا يبحثان ترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة
16/10/2025 21:55:39
16/10/2025 21:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: نواصل اتصالاتنا وجهودنا لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب وإدخال المساعدات
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: نواصل اتصالاتنا وجهودنا لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب وإدخال المساعدات
16/10/2025 21:55:39
16/10/2025 21:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
صلة الوصل مع "حزب الله".. إليكم أبرز المعلومات عن رئيس أركان "الحوثيين الجديد
Lebanon 24
صلة الوصل مع "حزب الله".. إليكم أبرز المعلومات عن رئيس أركان "الحوثيين الجديد
14:00 | 2025-10-16
16/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أضلاعه كسرت ولم يتمكن من المشي لأيام… اعتداء على البرغوثي بالضرب حتى الإغماء!
Lebanon 24
أضلاعه كسرت ولم يتمكن من المشي لأيام… اعتداء على البرغوثي بالضرب حتى الإغماء!
13:30 | 2025-10-16
16/10/2025 01:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثة "جيّدة" بين ترامب وبوتين... هذا ما دار بينهما
Lebanon 24
محادثة "جيّدة" بين ترامب وبوتين... هذا ما دار بينهما
13:25 | 2025-10-16
16/10/2025 01:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة تدعو لفتح كافة معابر غزة لتوسيع المساعدات الإنسانية
Lebanon 24
الأمم المتحدة تدعو لفتح كافة معابر غزة لتوسيع المساعدات الإنسانية
13:15 | 2025-10-16
16/10/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما كان داعماً للأسد... لماذا التقى بوتين بالشرع؟
Lebanon 24
بعدما كان داعماً للأسد... لماذا التقى بوتين بالشرع؟
13:00 | 2025-10-16
16/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
16:27 | 2025-10-15
15/10/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
00:23 | 2025-10-16
16/10/2025 12:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
15:28 | 2025-10-15
15/10/2025 03:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
14:00 | 2025-10-16
صلة الوصل مع "حزب الله".. إليكم أبرز المعلومات عن رئيس أركان "الحوثيين الجديد
13:30 | 2025-10-16
أضلاعه كسرت ولم يتمكن من المشي لأيام… اعتداء على البرغوثي بالضرب حتى الإغماء!
13:25 | 2025-10-16
محادثة "جيّدة" بين ترامب وبوتين... هذا ما دار بينهما
13:15 | 2025-10-16
الأمم المتحدة تدعو لفتح كافة معابر غزة لتوسيع المساعدات الإنسانية
13:00 | 2025-10-16
بعدما كان داعماً للأسد... لماذا التقى بوتين بالشرع؟
12:57 | 2025-10-16
باريس أدانت الأحكام الإيرانيّة بحقّ مواطنين فرنسيين
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
16/10/2025 21:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 21:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 21:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
