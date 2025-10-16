وزير الخارجية المصري يدعو لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب

Advertisement









وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، حيث بحث الجانبان آخر التطورات المرتبطة بالقضية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفق بيان صادر عن .وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، أن الوزيرين تطرّقا إلى أهمية استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، فيما شدّد عبد العاطي على ضرورة طرفي النزاع بجميع تعهداتهما.كما أكد الوزير المصري على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكميات تتناسب مع الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، بحسب ما نقل المتحدث.وفيما يتعلق بقوة دعم الاستقرار المقترحة والمنصوص عليها في خطة السلام، أكد وزير الخارجية المصري أهمية إصدار قرار من مجلس الأمن يتناول ولاية وصلاحيات قوة دعم الاستقرار، وبالتنسيق الكامل مع الجانب الفلسطيني، مشددا على أهمية دور المملكة المتحدة والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن في هذا الشأن.كما بحث الوزيران المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار الذي تعتزم مصر استضافته خلال شهر تشرين الاول بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وناقشا المشاركة البريطانية خلال المؤتمر، وأعرب عبد العاطي عن التطلع لمشاركة بريطانيا كإحدى الدول الرئيسية المشاركة والراعية لهذا المؤتمر.