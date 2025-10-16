Advertisement

عربي-دولي

باريس أدانت الأحكام الإيرانيّة بحقّ مواطنين فرنسيين

Lebanon 24
16-10-2025 | 12:57
A-
A+
Doc-P-1430316-638962417380509377.jpg
Doc-P-1430316-638962417380509377.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدانت وزارة الخارجية الفرنسية الأحكام الإيرانيّة التي وصفتها بـ"التعسفية"، بحقّ مواطنين فرنسيين محتجزين منذ عام 2022 بتهمة التجسس.
Advertisement
 
 
وأعربت الخارجية الفرنسيّة عن "قلقها بشأن تدهور حالة الفرنسيين الصحية".

مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إيرانية: أحكام بالسجن ضد فرنسيين اثنين بتهمة التجسس لفرنسا وإسرائيل
lebanon 24
16/10/2025 21:55:59 Lebanon 24 Lebanon 24
في إيران.. الحكم بسجن فرنسيين أدينا بالتجسس
lebanon 24
16/10/2025 21:55:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الحزب الشيوعي.. إدانة لتصريحات باراك بحق الصحافيين
lebanon 24
16/10/2025 21:55:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر.. صدور الحكم بحق البلوغر أم سجدة
lebanon 24
16/10/2025 21:55:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الفرنسية

وزارة الخارجية

الفرنسية

الإيراني

باريس

جزين

إيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-10-16
13:30 | 2025-10-16
13:25 | 2025-10-16
13:15 | 2025-10-16
13:00 | 2025-10-16
12:31 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24