نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على إيران

قال النيوزيلندي وينستون بيترز في بيان، اليوم، إن بلاده ستعيد فرض على ؛ بسبب المخاوف من عدم امتثالها لالتزاماتها النووية.وجاء في البيان أن إعادة فرض عقوبات جاءت نتيجة لعدم امتثال إيران لشروط خطة العمل الشاملة المشتركة المعترف بها دولياً، التي تم توقيعها في عام 2015. وستدخل العقوبات حيّز التنفيذ في 18 تشرين الأول.وذكر بيان نيوزيلندا أن العقوبات تفرض مجموعةً من القيود، بما في ذلك تجميد أصول، وحظر دخول أشخاص خاضعين للعقوبات وحظر استيراد وتصدير بعض السلع النووية والعسكرية. وحثّ البيان النيوزيلنديين على توخي الحذر في التعامل مع إيران.وقال بيترز: «إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة تعكس مخاوف العميقة بشأن عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية، والمستويات غير المبرَّرة لأنشطة تخصيب اليورانيوم».وأضاف: «دعمت نيوزيلندا باستمرار الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار الأسلحة النووية من أي مصدر كان. ونحثُّ بشدة الانخراط مجدداً في المفاوضات، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».وقال بيترز إن نيوزيلندا ستقدِّم أيضاً خطة تسجيل إلزامية للمواطنين الذين ينوون التعامل مع إيران، وستدخل حيز التنفيذ في أول شباط 2026. (الشرق الأوسط)