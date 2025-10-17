Advertisement

عربي-دولي

متى ستُعقد القمّة الروسيّة - الأميركيّة؟

Lebanon 24
17-10-2025 | 09:46
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنّ "وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، ونظيره الأميركي ماركو روبيو، سيجريان اتصالًا هاتفيًا، وسيلتقيان لمناقشة تنظيم قمة روسية - أميركية".
وعن توقيت انعاقد القمة، أوضح بيسكوف أن القمة "يمكن أن تتم بالفعل في غضون أسبوعين أو بعد ذلك بقليل". (سبوتنيك)
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24