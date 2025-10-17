متى ستُعقد القمّة الروسيّة - الأميركيّة؟

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ، أنّ " الروسية ، ونظيره الأميركي ، سيجريان اتصالًا هاتفيًا، وسيلتقيان لمناقشة تنظيم قمة روسية - أميركية".

وعن توقيت انعاقد القمة، أوضح بيسكوف أن القمة "يمكن أن تتم بالفعل في غضون أسبوعين أو بعد ذلك بقليل". (سبوتنيك)