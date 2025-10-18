26
عربي-دولي
عن مُخطّط نتنياهو للسلام مع السعوديّة... ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ؟
Lebanon 24
18-10-2025
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد تقرير لهيئة البثّ الإسرائيليّة "كان"، أن
رئيس مجلس الوزراء
الإسرائيليّ
بنيامين نتنياهو
يأمل في توقيع اتفاقيات سلام مع
السعودية
وإندونيسيا في العام المقبل، قبيل انتخابات عامة يهدف من خلالها إلى تعزيز موقعه السياسي.
وبحسب "كان"، فإنّ
نتنياهو
حدّد شهر حزيران 2026 كموعد مستهدف لإجراء الانتخابات العامة للكنيست، بدلا من الموعد الرسمي المقرّر في 3 تشرين الأوّل من العام عينه، وفق القانون.
ووفق التقرير، يأمل نتنياهو أنّ يتمكن قبل هذا الموعد من توقيع إتّفاقيات سلام جديدة مع إندونيسيا والسعودية.
وأشارت إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق مع السعودية تعتبر "معقولة"، بينما تبدو إمكانية التوصل إلى اتفاق مماثل مع إندونيسيا "منخفضة".
ووفق "كان"، فإنّ نتنياهو سيكتفي حتى باتفاق واحد لتحقيق زخم انتخابي إيجابي قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع. (روسيا اليوم)
