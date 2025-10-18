عن مُخطّط نتنياهو للسلام مع السعوديّة... ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ؟

أفاد تقرير لهيئة البثّ الإسرائيليّة "كان"، أن الإسرائيليّ يأمل في توقيع اتفاقيات سلام مع وإندونيسيا في العام المقبل، قبيل انتخابات عامة يهدف من خلالها إلى تعزيز موقعه السياسي.

وبحسب "كان"، فإنّ حدّد شهر حزيران 2026 كموعد مستهدف لإجراء الانتخابات العامة للكنيست، بدلا من الموعد الرسمي المقرّر في 3 تشرين الأوّل من العام عينه، وفق القانون.



ووفق التقرير، يأمل نتنياهو أنّ يتمكن قبل هذا الموعد من توقيع إتّفاقيات سلام جديدة مع إندونيسيا والسعودية.



وأشارت إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق مع السعودية تعتبر "معقولة"، بينما تبدو إمكانية التوصل إلى اتفاق مماثل مع إندونيسيا "منخفضة".



ووفق "كان"، فإنّ نتنياهو سيكتفي حتى باتفاق واحد لتحقيق زخم انتخابي إيجابي قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع. (روسيا اليوم)