Advertisement

عربي-دولي

عن مُخطّط نتنياهو للسلام مع السعوديّة... ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ؟

Lebanon 24
18-10-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1430985-638963869702466271.jpg
Doc-P-1430985-638963869702466271.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد تقرير لهيئة البثّ الإسرائيليّة "كان"، أن رئيس مجلس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو يأمل في توقيع اتفاقيات سلام مع السعودية وإندونيسيا في العام المقبل، قبيل انتخابات عامة يهدف من خلالها إلى تعزيز موقعه السياسي.
Advertisement

وبحسب "كان"، فإنّ نتنياهو حدّد شهر حزيران 2026 كموعد مستهدف لإجراء الانتخابات العامة للكنيست، بدلا من الموعد الرسمي المقرّر في 3 تشرين الأوّل من العام عينه، وفق القانون.

ووفق التقرير، يأمل نتنياهو أنّ يتمكن قبل هذا الموعد من توقيع إتّفاقيات سلام جديدة مع إندونيسيا والسعودية.

وأشارت إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق مع السعودية تعتبر "معقولة"، بينما تبدو إمكانية التوصل إلى اتفاق مماثل مع إندونيسيا "منخفضة".

ووفق "كان"، فإنّ نتنياهو سيكتفي حتى باتفاق واحد لتحقيق زخم انتخابي إيجابي قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ماذا كشف تقرير أميركي عن نتنياهو وإسرائيل؟ قراءة جديدة
lebanon 24
18/10/2025 15:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تقرير أميركي.. ماذا كشف عن سوريا وإسرائيل؟
lebanon 24
18/10/2025 15:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "حماس" وخطة ترامب لغزة.. ماذا كشف آخر تقرير إسرائيلي؟
lebanon 24
18/10/2025 15:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن أسلحة "حزب الله".. ماذا كشف؟
lebanon 24
18/10/2025 15:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

بنيامين نتنياهو

مجلس الوزراء

روسيا اليوم

الإسرائيلي

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2025-10-18
08:12 | 2025-10-18
08:00 | 2025-10-18
07:52 | 2025-10-18
07:35 | 2025-10-18
07:30 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24