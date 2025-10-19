الفاتيكان يحذّر من السباق المتسارع نحو إعادة التسلح

Advertisement

حذر المراقب الدائم للفاتيكان لدى ، السبت، من أن السباق المتسارع نحو إعادة التسلح يعرض السلام العالمي للخطر ويؤدي إلى تآكل أسس الثقة والتعاون الدوليين، بحسب ما نقلت وكالة أنباء .حث رئيس الأساقفة غابرييل كاتشيا قادة العالم على تجديد الالتزام بنزع السلاح وإحياء الحوار المتعدد الأطراف لحماية مستقبل البشرية، وذلك في كلمة ألقاها أمام المناقشة العامة للجنة الأولى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في .وقال إن "روح الدبلوماسية والتعددية" التي سعت في وقت ما إلى حماية البشرية من ويلات الحرب أصبحت الآن في ظل "الظهور الخطير للقوة والخوف كوسيلة لحل النزاعات".وقال إن تآكل الثقة والحوار يضعف التعاون ويعمق معاناة المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم.وأعرب كاتشيا عن قلقه إزاء الخطاب المتجدد بشأن استخدام الأسلحة النووية وتوسيع الترسانات النووية.كما ندد بـ"سباق التسلح الجديد" المدفوع بدمج في الأنظمة العسكرية وتوسيع المنافسة إلى الفضاء الخارجي.وأضاف أن هذه التطورات تشكل "خطرا غير مسبوق على البشرية".وفيما يتعلق بالتكنولوجيات الناشئة، أعرب عن قلقه إزاء تطوير أنظمة الأسلحة القاتلة المستقلة وحث على دعم دعوة لإبرام صك ملزم قانونا يحظر هذه الأسلحة بحلول عام 2026.