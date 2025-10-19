Advertisement

عربي-دولي

"حرب النهضة".. إسرائيل تغيّر اسم حرب غزة

Lebanon 24
19-10-2025 | 06:21
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على قرار رسمي يقضي بتغيير اسم الحرب الأخيرة على قطاع غزة من "حرب السيوف الحديدية" إلى "حرب النهضة"، بناءً على اقتراح قدّمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في مستهل جلسة الحكومة: "اليوم أقدّم اقتراحاً لتسمية الحرب باسم رسمي ودائم… حرب النهضة"، مضيفاً: "بعد عامين من القتال المتواصل، نتذكر كيف بدأنا، وكيف نهضنا من الكارثة المروعة في السابع من أكتوبر. هذه هي حرب نهوض شعبنا، كامتداد مباشر لحرب الاستقلال".

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل "نهضت بقوة على أقدامها وأزالت التهديد الوجودي للمحور الإيراني"، في ما وصفه بـ"تحول تاريخي في الوعي والقوة الوطنية".

وبحسب ما كشف سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي، فقد نُشرت مساء السبت مسودة اقتراح رسمي لتغيير اسم الحرب، بناءً على طلب مباشر من نتنياهو، مشيراً إلى أن الخطوة ستُكلّف دافعي الضرائب ما لا يقل عن مليوني شيكل لتحديث الوثائق، والنصب التذكارية، والمطبوعات العسكرية.

وتأتي هذه الخطوة وسط انتقادات داخلية إسرائيلية تعتبر أن تغيير الاسم محاولة سياسية لصياغة رواية جديدة للحرب التي خلّفت خسائر بشرية واقتصادية غير مسبوقة، بينما يراها نتنياهو "رمزاً لعودة إسرائيل إلى قوتها ونهضتها من جراحها".
 
(سكاي نيوز)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24