اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحماس.. هل ينهار اتفاق غزة؟



Advertisement

وقال الجيش في بيان إن مقاتلي حماس نفذوا "هجمات متعددة" خارج المنطقة العازلة المعروفة باسم "الخط الأصفر"، شملت إطلاق قذائف صاروخية ونيران قناصة، معتبراً ذلك "انتهاكاً صارخاً للاتفاق".



في المقابل، أكد عضو لحركة حماس عزت الرشق أن الحركة "ملتزمة بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار"، متهماً إسرائيل بأنها "تواصل خرق الاتفاق وتختلق الذرائع لتبرير جرائمها"، مضيفاً أن " يحاول الهروب من التزاماته تحت ضغط ائتلافه المتطرف". تبادلت وحركة ، اليوم الأحد، الاتهامات بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في ، بعد غارات جوية إسرائيلية استهدفت مدينة جنوب القطاع.وقال الجيش في بيان إن مقاتلي حماس نفذوا "هجمات متعددة" خارج المنطقة العازلة المعروفة باسم "الخط الأصفر"، شملت إطلاق قذائف صاروخية ونيران قناصة، معتبراً ذلك "انتهاكاً صارخاً للاتفاق".في المقابل، أكد عضو لحركة حماس عزت الرشق أن الحركة "ملتزمة بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار"، متهماً إسرائيل بأنها "تواصل خرق الاتفاق وتختلق الذرائع لتبرير جرائمها"، مضيفاً أن " يحاول الهروب من التزاماته تحت ضغط ائتلافه المتطرف".

كما أن استمرار إغلاق معبر رفح من الجانب الإسرائيلي أيضا يعتبر خرقًا للاتفاق وعدم الالتزام الكامل به، في حين تقول إسرائيل أنه لن يفتح المعبر ولن تدخل المساعدات إلا بتسليم كل الجثث التي بحوزة حماس إلى الآن.



وكان مراسل " عربية" قد أفاد بسماع دوي انفجارات وتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق رفح، في قصف وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "رد على إطلاق نار استهدف آلية عسكرية إسرائيلية".



وأوضحت القناة 12 أن "مسلحين أطلقوا النار على آلية في رفح، فرد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار"، فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن جاءت "رداً على خرق حماس لاتفاق التهدئة".



وفي سياق متصل، قال وزير الاستيطان الإسرائيلي إن "هجوم حماس في رفح يثبت أن اتفاق غزة لم يعد قائماً فعلياً ويجب استئناف الحرب"، في مؤشر إلى احتمال تصعيد جديد بين الطرفين بعد أسابيع من الهدوء النسبي.