24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يشن موجة غارات جديدة على غزة
Lebanon 24
19-10-2025
|
12:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
مساء اليوم عن تنفيذ موجة من
الغارات
الجوية استهدفت مواقع تابعة لحركة "
حماس
" في جنوب
قطاع غزة
، وذلك بزعم الرد على ما وصفه بـ"انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار" في منطقة
رفح
.
Advertisement
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "جيش الدفاع بدأ قبل قليل موجة غارات ضد أهداف تابعة لحماس في جنوب قطاع غزة، عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق اليوم"، مشيرًا إلى أن الهجمات التي تجاوز عددها عشر غارات طالت نفقًا تحت الأرض كانت الحركة قد استخدمته في وقت سابق لاحتجاز أسرى.
وتأتي هذه التطورات في اليوم العاشر من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أكثر من عامين على الحرب
الإسرائيلية
على غزة، في وقت تتهم فيه
إسرائيل
حركة حماس بخرق الهدنة عبر استهداف آليات عسكرية، فيما تنفي الحركة تلك الاتهامات، مؤكدة التزامها الكامل بالاتفاق، ومعتبرة أن الجيش الإسرائيلي "يختلق الذرائع لتبرير استمرار جرائمه".
وفي السياق ذاته، شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات جديدة على مناطق في رفح وجباليا شمال القطاع، ما أدى إلى سقوط عدد من
الشهداء
والجرحى بين المدنيين، وسط ترقّب وحذر شديدين في غزة من احتمال انهيار الهدنة الهشّة واستئناف العمليات العسكرية الواسعة.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يشنّ سلسلة غارات عنيفة على مدينة غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يشنّ سلسلة غارات عنيفة على مدينة غزة
19/10/2025 20:50:36
19/10/2025 20:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن حاليا سلسلة غارات على جنوب لبنان
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن حاليا سلسلة غارات على جنوب لبنان
19/10/2025 20:50:36
19/10/2025 20:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الطيران المروحي يشنّ غارة جديدة على مدينة غزة
Lebanon 24
الطيران المروحي يشنّ غارة جديدة على مدينة غزة
19/10/2025 20:50:36
19/10/2025 20:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني: سلاح الجو يشن غارات مكثفة على غزة الآن
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني: سلاح الجو يشن غارات مكثفة على غزة الآن
19/10/2025 20:50:36
19/10/2025 20:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
الشهداء
الغارات
التزام
جباليا
تابع
قد يعجبك أيضاً
في اشتباكات رفح.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين
Lebanon 24
في اشتباكات رفح.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين
13:44 | 2025-10-19
19/10/2025 01:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لإعادة إعمار غزة... السيسي يعلن تنظيم مؤتمر دولي
Lebanon 24
لإعادة إعمار غزة... السيسي يعلن تنظيم مؤتمر دولي
13:37 | 2025-10-19
19/10/2025 01:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: عثرنا على جثة رهينة وسنسلمها إذا سمحت الظروف
Lebanon 24
حماس: عثرنا على جثة رهينة وسنسلمها إذا سمحت الظروف
13:20 | 2025-10-19
19/10/2025 01:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي المجوهرات التي سرقت من متحف اللوفر؟
Lebanon 24
ما هي المجوهرات التي سرقت من متحف اللوفر؟
13:01 | 2025-10-19
19/10/2025 01:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. إيران تعلن إعدام شخص
Lebanon 24
بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. إيران تعلن إعدام شخص
12:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
05:38 | 2025-10-19
19/10/2025 05:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:44 | 2025-10-19
في اشتباكات رفح.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين
13:37 | 2025-10-19
لإعادة إعمار غزة... السيسي يعلن تنظيم مؤتمر دولي
13:20 | 2025-10-19
حماس: عثرنا على جثة رهينة وسنسلمها إذا سمحت الظروف
13:01 | 2025-10-19
ما هي المجوهرات التي سرقت من متحف اللوفر؟
12:55 | 2025-10-19
بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. إيران تعلن إعدام شخص
12:51 | 2025-10-19
منذ إعلان وقف الحرب.. ما هي حصيلة الشهداء في غزة؟
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 20:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 20:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 20:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24