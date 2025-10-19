Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يشن موجة غارات جديدة على غزة

Lebanon 24
19-10-2025 | 12:12
A-
A+
Doc-P-1431426-638964980714838834.webp
Doc-P-1431426-638964980714838834.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن تنفيذ موجة من الغارات الجوية استهدفت مواقع تابعة لحركة "حماس" في جنوب قطاع غزة، وذلك بزعم الرد على ما وصفه بـ"انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار" في منطقة رفح.
Advertisement

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "جيش الدفاع بدأ قبل قليل موجة غارات ضد أهداف تابعة لحماس في جنوب قطاع غزة، عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق اليوم"، مشيرًا إلى أن الهجمات التي تجاوز عددها عشر غارات طالت نفقًا تحت الأرض كانت الحركة قد استخدمته في وقت سابق لاحتجاز أسرى.

وتأتي هذه التطورات في اليوم العاشر من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أكثر من عامين على الحرب الإسرائيلية على غزة، في وقت تتهم فيه إسرائيل حركة حماس بخرق الهدنة عبر استهداف آليات عسكرية، فيما تنفي الحركة تلك الاتهامات، مؤكدة التزامها الكامل بالاتفاق، ومعتبرة أن الجيش الإسرائيلي "يختلق الذرائع لتبرير استمرار جرائمه".

وفي السياق ذاته، شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات جديدة على مناطق في رفح وجباليا شمال القطاع، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى بين المدنيين، وسط ترقّب وحذر شديدين في غزة من احتمال انهيار الهدنة الهشّة واستئناف العمليات العسكرية الواسعة.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يشنّ سلسلة غارات عنيفة على مدينة غزة
lebanon 24
19/10/2025 20:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن حاليا سلسلة غارات على جنوب لبنان
lebanon 24
19/10/2025 20:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران المروحي يشنّ غارة جديدة على مدينة غزة
lebanon 24
19/10/2025 20:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني: سلاح الجو يشن غارات مكثفة على غزة الآن
lebanon 24
19/10/2025 20:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

الشهداء

الغارات

التزام

جباليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:44 | 2025-10-19
13:37 | 2025-10-19
13:20 | 2025-10-19
13:01 | 2025-10-19
12:55 | 2025-10-19
12:51 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24