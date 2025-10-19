الجيش الإسرائيلي يشن موجة غارات جديدة على غزة

Advertisement

أعلن الجيش مساء اليوم عن تنفيذ موجة من الجوية استهدفت مواقع تابعة لحركة " " في جنوب ، وذلك بزعم الرد على ما وصفه بـ"انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار" في منطقة .وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "جيش الدفاع بدأ قبل قليل موجة غارات ضد أهداف تابعة لحماس في جنوب قطاع غزة، عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق اليوم"، مشيرًا إلى أن الهجمات التي تجاوز عددها عشر غارات طالت نفقًا تحت الأرض كانت الحركة قد استخدمته في وقت سابق لاحتجاز أسرى.وتأتي هذه التطورات في اليوم العاشر من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أكثر من عامين على الحرب على غزة، في وقت تتهم فيه حركة حماس بخرق الهدنة عبر استهداف آليات عسكرية، فيما تنفي الحركة تلك الاتهامات، مؤكدة التزامها الكامل بالاتفاق، ومعتبرة أن الجيش الإسرائيلي "يختلق الذرائع لتبرير استمرار جرائمه".وفي السياق ذاته، شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات جديدة على مناطق في رفح وجباليا شمال القطاع، ما أدى إلى سقوط عدد من والجرحى بين المدنيين، وسط ترقّب وحذر شديدين في غزة من احتمال انهيار الهدنة الهشّة واستئناف العمليات العسكرية الواسعة.