عربي-دولي

حادث مأسوي في أميركا… سيارة تصدم أطفالاً خلال حفل عيد ميلاد

Lebanon 24
19-10-2025 | 13:52
أفادت السلطات الأميركية بأن سيارة اصطدمت بمنطقة كان يُقام فيها حفل عيد ميلاد في الهواء الطلق بضواحي واشنطن مساء السبت، ما أسفر عن إصابة 9 أطفال واثنين من البالغين، قبل أن يلوذ السائق بالفرار.
وذكرت شرطة بلادينسبرغ وإدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ في مقاطعة برينس جورج أن فتاة وطفلاً صغيراً أصيبا بجروح خطيرة، بينما تعرض 7 أطفال آخرين واثنان من البالغين لإصابات وصفت بالخطيرة لكنها لا تهدد الحياة.

وأشار البيان إلى أن أعمار الأطفال تراوحت بين عامين وتسعة أعوام، مؤكداً أن السائق ترجل من السيارة وفر هارباً، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

ولم يحدد المحققون بعد سبب انحراف السيارة عن الطريق السريع رقم 450 في ماريلاند.

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي خيمة بيضاء تمزق جزءها الأمامي على العشب خارج أحد المنازل، في مشهد يبرز حجم الحادث.
 
16:42 | 2025-10-19
16:00 | 2025-10-19
15:43 | 2025-10-19
15:41 | 2025-10-19
15:38 | 2025-10-19
15:32 | 2025-10-19
