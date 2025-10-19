24
عربي-دولي
بينهم ممثل اليونيسف.. الحوثيون يحتجزون 20 شخصاً
Lebanon 24
19-10-2025
|
16:42
A-
A+
0
A+
A-
يحتجز الحوثيون ممثل
اليونيسف
في اليمن
البريطاني
بيتر هوكينز، ضمن 20 موظفاً من
الأمم المتحدة
، غداة اقتحامهم مجمعاً تابعاً للمنظمة في
صنعاء
التي يسيطرون عليها، وفق ما أفاد مسؤول أممي.
وقال المسؤول الذي تحدث شرط عدم ذكر اسمه، إن "بيتر هوكينز ضمن الـ15 موظفاً دولياً المحتجزين في المجمع" الذي يعيش فيه موظفو الأمم المتحدة في العاصمة
اليمنية
التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 2014، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وكان الحوثيون احتجزوا نائبته
الأردنية
لانا شكري كتاو لعدة أيام في صنعاء الشهر الماضي قبل إطلاق سراحها.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم
منسق الأمم المتحدة
المقيم في اليمن جان علم أن عناصر من الحوثيين دخلوا، السبت، إلى مجمع الأمم المتحدة في صنعاء (UNCAF) من دون تصريح.
وقال علم، الأحد، إنه "وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدينا، تم الإفراج عن 11 موظفاً محلياً بعد استجوابهم، فيما لا يزال 5 موظفين محليين و15 موظفاً دولياً محتجزين داخل المجمّع".
كما أضاف أن الأمم المتحدة تعمل على معالجة هذا الوضع الخطير
في أسرع وقت ممكن
، وإنهاء احتجاز جميع الموظفين، واستعادة السيطرة الكاملة على مرافقها في صنعاء.
