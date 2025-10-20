من يتحكّم بقرار إسرائيل في غزة؟

Advertisement

ذكر موقع " "، أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، قالت إنّ تلعب الدورا الأساسي في تهدئة الأوضاع في ، حيث باتت تتجنب تنفيذ عمليات عسكرية واسعة من دون موافقة مسبقة من .وبحسب "معاريف"، فإنّ إسرائيل تباطأت في الرد العسكري على أحداث رفح الأمنية التي وقعت الأحد، مرجعة ذلك إلى رفض المستوى السياسي المصادقة على خطط هجومية واسعة خوفا من المساس باتفاق وقف إطلاق النار، وإثارة غضب .وأوضحت أنّ الجيش اكتفى بغارات محدودة نفذتها مقاتلتان أو 3 فقط على أهداف في رفح، مشيرة إلى أنه "لو تمت المصادقة على الخطة المقترحة، لشاركت نحو 100 مقاتلة لإسقاط قنابل حارقة ثقيلة على غزة".وفي السياق عينه، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنّ الجيش الإسرائيلي لا يستطيع تنفيذ عمليات جديدة في رفح أو مناطق أخرى من دون موافقة إدارة الرئيس الأميركي ، التي أصبحت صاحبة القرار الأعلى في إدارة الصراع.وأوضحت أن واشنطن "تفرض انضباطا ميدانيا صارما على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني"، بالتنسيق مع الوسطاء من قطر وتركيا ومصر. (سكاي نيوز)