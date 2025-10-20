Advertisement

عربي-دولي

من يتحكّم بقرار إسرائيل في غزة؟

Lebanon 24
20-10-2025 | 10:00
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، قالت إنّ الولايات المتحدة تلعب الدورا الأساسي في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، حيث باتت إسرائيل تتجنب تنفيذ عمليات عسكرية واسعة من دون موافقة مسبقة من واشنطن.
وبحسب "معاريف"، فإنّ إسرائيل تباطأت في الرد العسكري على أحداث رفح الأمنية التي وقعت الأحد، مرجعة ذلك إلى رفض المستوى السياسي المصادقة على خطط هجومية واسعة خوفا من المساس باتفاق وقف إطلاق النار، وإثارة غضب البيت الأبيض.

وأوضحت أنّ الجيش الإسرائيلي اكتفى بغارات محدودة نفذتها مقاتلتان أو 3 فقط على أهداف في رفح، مشيرة إلى أنه "لو تمت المصادقة على الخطة المقترحة، لشاركت نحو 100 مقاتلة لإسقاط قنابل حارقة ثقيلة على غزة".

وفي السياق عينه، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنّ الجيش الإسرائيلي لا يستطيع تنفيذ عمليات جديدة في رفح أو مناطق أخرى من دون موافقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أصبحت صاحبة القرار الأعلى في إدارة الصراع.

وأوضحت أن واشنطن "تفرض انضباطا ميدانيا صارما على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني"، بالتنسيق مع الوسطاء من قطر وتركيا ومصر. (سكاي نيوز)
