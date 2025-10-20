بعد تصريحات ترامب.. كولومبيا تستدعي سفيرها من أميركا

Advertisement

أفادت وكالة "فرانس برس" أن استدعت اليوم الاثنين، سفيرها لدى الأميركية، بعدما أعلن الرئيس الأميركي إنهاء المساعدات لبوغوتا في إطار خلاف حاد مع نظيره .وقالت الخارجية الكولومبية في بيان إن السفير دانييل بينا عاد إلى بوغوتا، وأن حكومة ستصدر مواقف أخرى خلال اليوم.يذكر أنه في وقت سابق، أعلن عزمه فرض رسوم جمركية جديدة على كولومبيا، وذلك بعد من توعده بقطع المساعدات عنها.وقال ترامب على متن طائرته الرئاسية العائدة إلى ، "سأعلن فرض تعريفات جمركية إضافية على كولومبيا يوم الاثنين"، وذلك بذريعة عدم مكافحة رئيسها لتجارة المخدرات.