عربي-دولي

بعد تصريحات ترامب.. كولومبيا تستدعي سفيرها من أميركا

Lebanon 24
20-10-2025 | 10:01
أفادت وكالة "فرانس برس" أن كولومبيا استدعت اليوم الاثنين، سفيرها لدى الولايات المتحدة الأميركية، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء المساعدات لبوغوتا في إطار خلاف حاد مع نظيره غوستافو بيترو.
وقالت الخارجية الكولومبية في بيان إن السفير دانييل غارسيا بينا عاد إلى بوغوتا، وأن حكومة بيترو ستصدر مواقف أخرى خلال اليوم. 

يذكر أنه في وقت سابق، أعلن ترامب عزمه فرض رسوم جمركية جديدة على كولومبيا، وذلك بعد يوم واحد من توعده بقطع المساعدات عنها.

وقال ترامب على متن طائرته الرئاسية العائدة إلى واشنطن، "سأعلن فرض تعريفات جمركية إضافية على كولومبيا يوم الاثنين"، وذلك بذريعة عدم مكافحة رئيسها لتجارة المخدرات. 
 
(فرانس برس)

