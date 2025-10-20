Advertisement

موسكو تحذر: أمن العالم يمر بأضعف حالاته

Lebanon 24
20-10-2025 | 23:59
أعلن رئيس المخابرات الروسية، سيرغي ناريشكين ان الأمن العالمي يمر حاليا بأضعف لحظاته منذ الحرب العالمية الثانية، ما يستوجب تقديم تنازلات لتجنب صراع عالمي جديد.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ناريشكين، قوله: "يمر العالم الآن بأكثر اللحظات ضعفا بالنسبة للأمن منذ الحرب العالمية الثانية، وهي فترة التحول النوعي للنظام العالمي".

وأضاف ناريشكين: "هناك صراع شرس بين أكبر مراكز القوى العالمية والإقليمية لتحديد قواعد النظام العالمي مستقبلا".

وتابع: "مهمتنا المشتركة وربما الرئيسية هي ضمان أن يستمر التكيف مع الواقع الجديد دون حرب كبرى مثلما حدث في مراحل تاريخية سابقة".

وجدد أيضا موقف الكرملين بأن إدارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تعوق عملية السلام في أوكرانيا.
 
وكالة الإعلام الروسية

فولوديمير زيلينسكي

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

فولوديمير

زيلينسكي

الكرملين

أوكرانيا

Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24