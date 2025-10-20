موسكو تحذر: أمن العالم يمر بأضعف حالاته

Advertisement

أعلن رئيس المخابرات الروسية، ناريشكين ان الأمن العالمي يمر حاليا بأضعف لحظاته منذ الحرب العالمية الثانية، ما يستوجب تقديم تنازلات لتجنب صراع عالمي جديد.ونقلت عن ناريشكين، قوله: "يمر العالم الآن بأكثر اللحظات ضعفا بالنسبة للأمن منذ الحرب العالمية الثانية، وهي فترة التحول النوعي للنظام العالمي".وأضاف ناريشكين: "هناك صراع شرس بين أكبر مراكز القوى العالمية والإقليمية لتحديد قواعد النظام العالمي مستقبلا".وتابع: "مهمتنا المشتركة وربما الرئيسية هي ضمان أن يستمر التكيف مع الواقع الجديد دون حرب كبرى مثلما حدث في مراحل تاريخية سابقة".وجدد أيضا موقف بأن الأوكراني، ، تعوق عملية السلام في .