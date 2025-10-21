استراتيجية اميركية جديدة مع نتنياهو.. هذا ما كشفه مسؤولون اميركيون



ونقلت ، عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس يعتقد أن قادة مستعدون لمواصلة التفاوض بحسن نية. كشف مسؤولون أميركيون أن استراتيجية الآن تتركز على محاولة منع من استئناف القتال في ، مع تزايد القلق داخل من احتمال إبطال نتنياهو لاتفاق وقف النار.

في سياق متصل، أفادت الخزانة الأميركية بأن الوزير سكوت بيسنت التقى بتسلئيل سموتريتش، مشدداً خلال اللقاء على تشجيع تبنّي اتفاق السلام في غزة.



من جهتها، أعلنت حركة حماس أنها جادّة في استخراج جثامين جميع المحتجزين وتواجه "صعوبات بالغة" في هذا الإجراء، مؤكدة في الوقت نفسه عزمها على تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل وآملة في زيادة المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.