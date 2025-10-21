Advertisement

عربي-دولي

استراتيجية اميركية جديدة مع نتنياهو.. هذا ما كشفه مسؤولون اميركيون

Lebanon 24
21-10-2025 | 01:33
كشف مسؤولون أميركيون أن استراتيجية الولايات المتحدة الآن تتركز على محاولة منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من استئناف القتال في قطاع غزة، مع تزايد القلق داخل الإدارة الأميركية من احتمال إبطال نتنياهو لاتفاق وقف النار.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس ترامب يعتقد أن قادة حماس مستعدون لمواصلة التفاوض بحسن نية.
في سياق متصل، أفادت الخزانة الأميركية بأن الوزير سكوت بيسنت التقى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مشدداً خلال اللقاء على تشجيع تبنّي اتفاق السلام في غزة.

من جهتها، أعلنت حركة حماس أنها جادّة في استخراج جثامين جميع المحتجزين وتواجه "صعوبات بالغة" في هذا الإجراء، مؤكدة في الوقت نفسه عزمها على تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل وآملة في زيادة المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
رئيس الوزراء الإسرائيلي

صحيفة نيويورك تايمز

الإدارة الأميركية

الولايات المتحدة

وزير المالية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

