عربي-دولي
منذ الحرب العالمية.. ساركوزي أول رئيس فرنسي يدخل السجن
Lebanon 24
21-10-2025
|
02:53
A-
A+
يبدأ
الرئيس الفرنسي
الأسبق نيكولا ساركوزي اليوم الثلاثاء قضاء عقوبة السجن 5 سنوات في سجن لا سونتيه بباريس، بعد إدانته بالتآمر لجمع أموال من
ليبيا
لتمويل حملته
الانتخابية
عام 2007. ويصبح بذلك أول زعيم فرنسي سابق يُسجن منذ الحرب العالمية الثانية، منذ المارشال فيليب
بيتان
.
وقد برأ
القضاء
ساركوزي من تلقي الأموال شخصياً أو استخدامها، لكنه أدين بالتآمر مع مساعديه لتنفيذ المخطط، في قضية أثارت معارك قانونية طويلة. كما يقضي ساركوزي حالياً عقوبة منفصلة في قضية فساد عبر ارتداء سوار إلكتروني.
وسيمكث ساركوزي غالباً في وحدة العزل بسجن لا سونتيه، حيث ستتراوح مساحة الزنازين بين 9 و12
متر مربع
، مع حمام خاص، وتلفزيون مقابل رسوم شهرية 14
يورو
وهاتف أرضي. وأعلن أنه سيصطحب معه ثلاثة كتب في الأسبوع الأول، من بينها رواية "الكونت مونتي كريستو"، لتقاطع تجربته الشخصية مع قصة رجل سجن ظلماً وخطط للانتقام.
ويعد هذا الحكم تحوّلاً في نهج
فرنسا
لمحاسبة كبار المسؤولين، حيث يتم تنفيذ الأحكام على الفور حتى أثناء
الطعون
، لمواجهة تصورات الإفلات من العقاب. وأظهر استطلاع رأي أن 58% من الفرنسيين يعتبرون الحكم نزيهاً، ووافق 61% على تنفيذ العقوبة فوراً دون انتظار
الاستئناف
.
(الجزيرة)
