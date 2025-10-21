28
عربي-دولي
خلاف بين موقف روسيا وترامب بشأن مستقبل النزاع في أوكرانيا
Lebanon 24
21-10-2025
|
23:05
قال مسؤولان أميركيان ومصدر مطلع إن
روسيا
جددت شروطها السابقة لإبرام اتفاق سلام مع
أوكرانيا
وذلك في بيان خاص أُرسل إلى
الولايات المتحدة
مطلع الأسبوع تحت اسم "الوثيقة غير الرسمية".
وأضاف أحد المسؤولين
الأميركيين
أن البيان أعاد التأكيد على مطلب روسيا بالسيطرة على منطقة دونباس
الأوكرانية
بالكامل، وهو موقف يتعارض فعليا مع موقف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الحالي المتمثل في تجميد خطوط المواجهة في مواقعها الحالية.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن روسيا أكدت أيضا موقفها السابق بعدم نشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا ضمن أي اتفاق سلام.
وتأتي أنباء الوثيقة غير الرسمية- وهو مصطلح
دبلوماسي
يُستخدم للتعبير عن وثيقة غير رسمية الغرض منها إيصال موقف طرف إلى آخر- في الوقت الذي تبدو فيه القمة المقترحة بين
ترامب
والرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
في بودابست محل شك كبير. (سكاي نيوز)
