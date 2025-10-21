Advertisement

عربي-دولي

خلاف بين موقف روسيا وترامب بشأن مستقبل النزاع في أوكرانيا

Lebanon 24
21-10-2025 | 23:05
A-
A+

Doc-P-1432408-638967101647950570.jpg
Doc-P-1432408-638967101647950570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤولان أميركيان ومصدر مطلع إن روسيا جددت شروطها السابقة لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا وذلك في بيان خاص أُرسل إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع تحت اسم "الوثيقة غير الرسمية".
Advertisement

وأضاف أحد المسؤولين الأميركيين أن البيان أعاد التأكيد على مطلب روسيا بالسيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية بالكامل، وهو موقف يتعارض فعليا مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحالي المتمثل في تجميد خطوط المواجهة في مواقعها الحالية.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن روسيا أكدت أيضا موقفها السابق بعدم نشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا ضمن أي اتفاق سلام.

وتأتي أنباء الوثيقة غير الرسمية- وهو مصطلح دبلوماسي يُستخدم للتعبير عن وثيقة غير رسمية الغرض منها إيصال موقف طرف إلى آخر- في الوقت الذي تبدو فيه القمة المقترحة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست محل شك كبير. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: كييف وحلفاؤها يرفضون تقديم أي تنازلات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا
lebanon 24
22/10/2025 11:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: تسوية النزاع في أوكرانيا معقدة بسبب العداء بين بوتين وزيلينسكي
lebanon 24
22/10/2025 11:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
خلاف ألماني بشأن دعم أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" المتطورة
lebanon 24
22/10/2025 11:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: فرص نهاية النزاع في أوكرانيا ضئيلة
lebanon 24
22/10/2025 11:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

دونالد ترامب

الأميركيين

الأوكرانية

سكاي نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:14 | 2025-10-22
03:52 | 2025-10-22
03:44 | 2025-10-22
03:43 | 2025-10-22
03:40 | 2025-10-22
03:37 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24