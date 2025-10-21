خلاف بين موقف روسيا وترامب بشأن مستقبل النزاع في أوكرانيا

Advertisement

قال مسؤولان أميركيان ومصدر مطلع إن جددت شروطها السابقة لإبرام اتفاق سلام مع وذلك في بيان خاص أُرسل إلى مطلع الأسبوع تحت اسم "الوثيقة غير الرسمية".وأضاف أحد المسؤولين أن البيان أعاد التأكيد على مطلب روسيا بالسيطرة على منطقة دونباس بالكامل، وهو موقف يتعارض فعليا مع موقف الرئيس الأميركي الحالي المتمثل في تجميد خطوط المواجهة في مواقعها الحالية.وأشار أحد المسؤولين إلى أن روسيا أكدت أيضا موقفها السابق بعدم نشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا ضمن أي اتفاق سلام.وتأتي أنباء الوثيقة غير الرسمية- وهو مصطلح يُستخدم للتعبير عن وثيقة غير رسمية الغرض منها إيصال موقف طرف إلى آخر- في الوقت الذي تبدو فيه القمة المقترحة بين والرئيس الروسي في بودابست محل شك كبير. (سكاي نيوز)