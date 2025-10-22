سوريا تكتب لحنها الجديد...نشيد يولد من رحم الثورة!

Advertisement

استقبل الرئيس السوري في محمد الصالح وعددًا من الأدباء والشعراء، في لقاء خُصّص لمناقشة جملةٍ من الثقافية الوطنية، وفي مقدمتها الترتيبات المتعلقة بالنشيد الوطني الجديد للجمهورية العربية ، بوصفه رمزًا يوحّد الهوية ويجسّد انتماء السوريين وتاريخهم ونضالهم.وشدّد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة أن يعكس النشيد المرتقب ملامح الحديثة، وأن يجسّد تطلعات أبنائها إلى الحرية والكرامة، مؤكدًا أن الأدب والشعر يحتفظان بدورٍ محوري في صون الذاكرة الوطنية وإحياء الوعي الجمعي.من جانبه، نوّه الباحث حسن دغيم بالجانب الثقافي والفكري للرئيس ، معتبرًا أن ما يميّزه هو انخراطه الحقيقي في الحوار الأدبي واطّلاعه الواسع على المدارس الشعرية والنقدية.وقال دغيم: “في زمنٍ ابتعد فيه عن الثقافة، يُفاجئك الرئيس الشرع بقدرته على مناقشة النصوص كأديبٍ وناقدٍ في آنٍ واحد، يتفاعل مع القصيدة ويقرأها بوعيٍ إنساني رفيع”.أما الكاتب ماجد ، فـدعا إلى أن يستلهم النشيد الجديد روحه من قيم السورية، ليكون صوتًا لحرية الإنسان وكرامته، واقترح إطلاق مسابقة وطنية يشارك فيها شعراء سوريا كافة لكتابة كلماته، بإشراف لجنة أدبية تضم نخبة من رموز الأدب والشعر.ويُنظر إلى هذا اللقاء على أنه خطوة جديدة في مسار إحياء الدور الثقافي الوطني، وتعزيز الشراكة بين القيادة السورية والمثقفين في رسم ملامح المرحلة المقبلة، بما يُكرّس صورة سوريا كدولةٍ تُراهن على الفكر والإبداع وتستمد قوتها من وعي أبنائها وإيمانهم بقدرتهم على الب