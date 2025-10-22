Advertisement

عربي-دولي

سوريا تكتب لحنها الجديد...نشيد يولد من رحم الثورة!

Lebanon 24
22-10-2025 | 13:48
Doc-P-1432774-638967629850492721.jpg
Doc-P-1432774-638967629850492721.jpg photos 0
استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق وزير الثقافة محمد الصالح وعددًا من الأدباء والشعراء، في لقاء خُصّص لمناقشة جملةٍ من القضايا الثقافية الوطنية، وفي مقدمتها الترتيبات المتعلقة بالنشيد الوطني الجديد للجمهورية العربية السورية، بوصفه رمزًا يوحّد الهوية ويجسّد انتماء السوريين وتاريخهم ونضالهم.
وشدّد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة أن يعكس النشيد المرتقب ملامح سوريا الحديثة، وأن يجسّد تطلعات أبنائها إلى الحرية والكرامة، مؤكدًا أن الأدب والشعر يحتفظان بدورٍ محوري في صون الذاكرة الوطنية وإحياء الوعي الجمعي.

من جانبه، نوّه الباحث حسن دغيم بالجانب الثقافي والفكري للرئيس الشرع، معتبرًا أن ما يميّزه هو انخراطه الحقيقي في الحوار الأدبي واطّلاعه الواسع على المدارس الشعرية والنقدية. 
وقال دغيم: “في زمنٍ ابتعد فيه القادة عن الثقافة، يُفاجئك الرئيس الشرع بقدرته على مناقشة النصوص كأديبٍ وناقدٍ في آنٍ واحد، يتفاعل مع القصيدة ويقرأها بوعيٍ إنساني رفيع”.

أما الكاتب ماجد عبد النور، فـدعا إلى أن يستلهم النشيد الجديد روحه من قيم الثورة السورية، ليكون صوتًا لحرية الإنسان وكرامته، واقترح إطلاق مسابقة وطنية يشارك فيها شعراء سوريا كافة لكتابة كلماته، بإشراف لجنة أدبية تضم نخبة من رموز الأدب والشعر.

ويُنظر إلى هذا اللقاء على أنه خطوة جديدة في مسار إحياء الدور الثقافي الوطني، وتعزيز الشراكة بين القيادة السورية والمثقفين في رسم ملامح المرحلة المقبلة، بما يُكرّس صورة سوريا كدولةٍ تُراهن على الفكر والإبداع وتستمد قوتها من وعي أبنائها وإيمانهم بقدرتهم على الب
 
