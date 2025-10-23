Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض: ترامب محبط من بوتين

Lebanon 24
23-10-2025 | 15:46
A-
A+
Doc-P-1433274-638968565493150826.jpg
Doc-P-1433274-638968565493150826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ليس مستبعدا تماما.
Advertisement

وأضافت في مؤتمر صحافي: "أعتقد أن الرئيس والإدارة بأكملها يأملان في أن يتكرر ذلك يوما ما، ولكننا نريد التأكد من أن هذا الاجتماع سيُسفر عن نتيجة إيجابية ملموسة".

وتابعت أن ترامب محبط من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي يرى أن "روسيا لم تفعل ما يكفي في شأن السلام".
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: ترامب عبّر عن إحباطه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين
lebanon 24
24/10/2025 01:28:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أنا محبط من بوتين
lebanon 24
24/10/2025 01:28:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أنا محبط من صديقي فلاديمير بوتين
lebanon 24
24/10/2025 01:28:08 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينكسي من البيت الأبيض: بوتين ليس جاهزًا للسلام
lebanon 24
24/10/2025 01:28:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

كارولين ليفيت

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

البيت الأبيض

بيت الأب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2025-10-23
16:50 | 2025-10-23
16:26 | 2025-10-23
16:00 | 2025-10-23
15:54 | 2025-10-23
15:20 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24