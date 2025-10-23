البيت الأبيض: ترامب محبط من بوتين

Advertisement

قالت الناطقة باسم ، إن لقاء الرئيس الأميركي ونظيره الروسي ليس مستبعدا تماما.وأضافت في مؤتمر صحافي: "أعتقد أن الرئيس والإدارة بأكملها يأملان في أن يتكرر ذلك يوما ما، ولكننا نريد التأكد من أن هذا الاجتماع سيُسفر عن نتيجة إيجابية ملموسة".وتابعت أن محبط من ، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي يرى أن " لم تفعل ما يكفي في شأن السلام".