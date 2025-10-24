بحثا عن منشق.. جنود من كوريا الشمالية خرقوا الحدود

Advertisement

وذكرت المشتركة أن الجنود عبروا خط ترسيم الحدود العسكرية في مدينة باجو الحدودية، سيول، في 19 تشرين الأول.وأفادت التقارير أن القوات الكورية الجنوبية التي تراقب تحركاتهم أطلقت عدة تحذيرات وأطلقت طلقات تحذيرية عندما واصل الجنود تقدمهم جنوبًا. ثم انسحب الجنود الكوريون الشماليون دون أي رد فعل يُذكر.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجنود، الذين يُعتقد أنهم كانوا يقومون بأعمال قرب الحدود، مثل تطهير الأراضي أو زرع الألغام في المنطقة العازلة، ربما عبروا الحدود مؤقتًا أثناء عملهم. وكان بعضهم مسلحًا.وقعت الحادثة في اليوم نفسه الذي انشق فيه جندي شمالي عبر الحدود في تشيور وون بمقاطعة جانجوون، وهي أول حالة من نوعها منذ تولي حكومة ميونغ السلطة.لكن مسؤولين عسكريين قالوا إن الحادثين لا يبدو أن بينهما صلة نظرا لاختلاف التوقيت والمكان.وقال مسؤول عسكري "إن جيشنا يراقب عن كثب أنشطة الجيش الكوري ويتخذ التدابير اللازمة وفقا للإجراءات العملياتية".