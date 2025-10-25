Advertisement

الدفاع الروسية تردّ على هجوم أوكراني.. وتوصية بالإخلاء داخل روسيا

Lebanon 24
25-10-2025 | 06:02
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها نفذت ضربة على أهداف داخل الأراضي الأوكرانية، ردًّا على ما وصفته بـ"الهجوم الأوكراني على منشآت مدنية" داخل روسيا، وفق ما نقلت قناة "العربية" عن مصادرها الرسمية.
وأوضحت الوزارة أن الضربة جاءت "رداً مباشراً على استهداف منشآت مدنية روسية من قبل القوات الأوكرانية"، دون أن تكشف عن تفاصيل المواقع التي تم قصفها أو طبيعة الأهداف.
وفي تطور ميداني متصل، أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية بأن سدًا في المنطقة تضرر نتيجة ضربة أوكرانية، مشيراً إلى أن السلطات المحلية أوصت بإخلاء عدد من المناطق القريبة تحسبًا لأي مخاطر إضافية قد تنجم عن الأضرار التي لحقت بالسد.
وأكد الحاكم أن الجهات المختصة تعمل على تقييم حجم الأضرار واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، في وقت تواصل فيه فرق الطوارئ عملياتها في الموقع المتأثر.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري بين موسكو وكييف خلال الأسابيع الأخيرة، وتبادل الطرفين الاتهامات بشن هجمات تستهدف منشآت مدنية وبنى تحتية في كل من روسيا وأوكرانيا.
