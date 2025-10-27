من الصين إلى سوريا.. مرفأ طرطوس يستقبل "أول عملية استيراد"

أعلنت للمنافذ البرية والبحرية في ، أن مرفأ طرطوس بدأ أول عملية استيراد مباشرة من .

وقالت الهيئة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيس بوك، اليوم الإثنين: إن "مرفأ طرطوس استقبل الباخرة التجارية (كوين فيفيان) من الصين، وعلى متنها أكثر من 16 ألف طن من الحديد والمعدات المتنوعة، لصالح شركة "شنغهاي".





كذلك، أشارت الهيئة إلى بدء عملية التفريغ من الباخرة بشكل مباشر.

وكانت الهيئة أعلنت أمس الأحد، استئناف العمل في المنطقة الحرة بمطار بعد 14 عاماً من التوقف.





وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن المنطقة الحرة في استقبلت أمس أول شحنة تجارية، "إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من الاستثمار والتبادل التجاري".





وأضافت: "يأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى تنشيط حركة التجارة، وإعادة تفعيل المناطق الحرة كمحركات للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتعزيز موقع سوريا كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية".