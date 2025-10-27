Advertisement

إقتصاد

من الصين إلى سوريا.. مرفأ طرطوس يستقبل "أول عملية استيراد"

Lebanon 24
27-10-2025 | 07:43
A-
A+
Doc-P-1434627-638971695415998437.jpeg
Doc-P-1434627-638971695415998437.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، أن مرفأ طرطوس بدأ أول عملية استيراد مباشرة من الصين.
Advertisement
 
 
وقالت الهيئة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيس بوك، اليوم الإثنين: إن "مرفأ طرطوس استقبل الباخرة التجارية (كوين فيفيان) القادمة من الصين، وعلى متنها أكثر من 16 ألف طن من الحديد والمعدات المتنوعة، لصالح شركة "شنغهاي".


كذلك، أشارت الهيئة إلى بدء عملية التفريغ من الباخرة بشكل مباشر.
 
 
وكانت الهيئة أعلنت أمس الأحد، استئناف العمل في المنطقة الحرة بمطار دمشق الدولي بعد 14 عاماً من التوقف.


وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن المنطقة الحرة في مطار دمشق استقبلت أمس أول شحنة تجارية، "إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من الاستثمار والتبادل التجاري".


وأضافت: "يأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى تنشيط حركة التجارة، وإعادة تفعيل المناطق الحرة كمحركات للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتعزيز موقع سوريا كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية".


وأعلنت الهيئة  في 24 نيسان الماضي، فتح باب التسجيل على الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة داخل سوريا. (24)
مواضيع ذات صلة
دبوسي تابع مع رسامني أزمة الاستيراد عبر مرفأ طرابلس
lebanon 24
27/10/2025 22:26:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 7 سنوات.. مرفأ اللاذقية يستقبل أول باخرة إيطالية
lebanon 24
27/10/2025 22:26:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين "يازا" وإدارة مرفأ بيروت: لبيئة عمل آمنة ومسؤولة داخل المرفأ
lebanon 24
27/10/2025 22:26:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مرفأ اللاذقية السوري: استقبلنا 290 باخرة بمختلف أنواع البضائع منذ مطلع العام الجاري
lebanon 24
27/10/2025 22:26:09 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الخدمات اللوجستية

مطار دمشق الدولي

الهيئة العامة

دمشق الدولي

مطار دمشق

القادمة

الصين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:08 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
15:05 | 2025-10-27
15:01 | 2025-10-27
14:43 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24