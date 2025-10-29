بعد تصريحات أدلت بها... إستدعاء إبنة رئيس إيرانيّ سابق إلى التحقيق

استدعى فائزة ، إبنة السابق علي ، عقب تصريحات اتهمت فيها السلطات بتصفية والدها.

واعتبر مسؤول قضائي إيراني، أن طرحت رواية غير موثقة حول وفاة والدها، وعلى هذا الأساس فتح ملف ضدها، وتم استدعاؤها إلى المحكمة لتقديم إيضاحات.

وكانت فائزة قالت خلال البرنامج الحواري "إي كاش"، إنّ "وفاة والدها لم تكن طبيعية بل نتيجة اغتيال". وأضافت: "البعض يقول أو ، لكنني أعتقد أن الأمر داخلي". (العربية)