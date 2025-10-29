Advertisement

عربي-دولي

بعد تصريحات أدلت بها... إستدعاء إبنة رئيس إيرانيّ سابق إلى التحقيق

Lebanon 24
29-10-2025 | 11:45
استدعى القضاء الإيراني فائزة هاشمي رفسنجاني، إبنة الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، عقب تصريحات اتهمت فيها السلطات بتصفية والدها.
واعتبر مسؤول قضائي إيراني، أن رفسنجاني طرحت رواية غير موثقة حول وفاة والدها، وعلى هذا الأساس فتح ملف ضدها، وتم استدعاؤها إلى المحكمة لتقديم إيضاحات.
 
 
وكانت فائزة قالت خلال البرنامج الحواري "إي كاش"، إنّ "وفاة والدها لم تكن طبيعية بل نتيجة اغتيال". وأضافت: "البعض يقول إسرائيل أو روسيا، لكنني أعتقد أن الأمر داخلي". (العربية)
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24