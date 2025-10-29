Advertisement

عربي-دولي

قطر: ما حدث في غزة "مخيّب للآمال" ونعمل على احتوائه

Lebanon 24
29-10-2025 | 12:47
A-
A+
Doc-P-1435635-638973607667930630.webp
Doc-P-1435635-638973607667930630.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أن الهجوم الذي استهدف جنودًا إسرائيليين يشكّل "انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، معربًا عن خيبة أمله إزاء استمرار الخروقات التي تهدد استقرار الهدنة.
Advertisement

وخلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "لحسن الحظ، أعتقد أن الطرفين الرئيسيين يدركان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار وضرورة التزامهما الكامل بالاتفاق."

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدوحة تتابع التطورات بقلق بالغ، موضحًا أن الهجوم على الجنود الإسرائيليين "نُفّذ من قبل فصيل فلسطيني"، وأن حركة حماس أكدت عدم تواصلها مع الجهة المنفذة. وأضاف: "ما حدث بالأمس كان أمرًا مخيّبًا للآمال ومحبطًا بالنسبة إلينا، لكننا تحركنا فورًا لاحتواء الموقف بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، التي أكدت بدورها تمسكها بالاتفاق، ما يعني أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريًا".

في المقابل، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن الغارات الإسرائيلية التي تلت الحادث أسفرت عن استشهاد أكثر من مئة شخص، بينهم 35 طفلًا على الأقل، وفق حصيلة أكدتها مصادر طبية في خمسة مستشفيات بالقطاع.

وشهدت ليلة الثلاثاء تصعيدًا عسكريًا هو الأعنف منذ بدء الهدنة الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع، فيما اتهمت إسرائيل حماس بخرق الهدنة بعد أن تبيّن أن أجزاء من الرفات التي أعادتها الحركة تعود لرهينة كان الجيش قد استعاد جثمانه سابقًا.

وفي بيان لاحق، أعلنت إسرائيل استئناف التهدئة بعد ساعات من القصف، مؤكدة أنها "تحتفظ بحق الرد على أي خرق مستقبلي". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء القطري: انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة مخيبة للآمال ومحبطة للغاية
lebanon 24
30/10/2025 04:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي: ما حدث يظهر أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي السماح لأي آمال للسلام
lebanon 24
30/10/2025 04:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
معادلة أميركية واضحة:نزع سلاح "حزب الله" لا احتواؤه
lebanon 24
30/10/2025 04:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا أشرف رئيس الأركان الإسرائيلي على عملية استهداف قيادات "حماس" في قطر (صور)
lebanon 24
30/10/2025 04:55:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

وزراء إلى

قطاع غزة

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:54 | 2025-10-29
17:03 | 2025-10-29
16:42 | 2025-10-29
15:43 | 2025-10-29
15:35 | 2025-10-29
14:51 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24