تحقيق إستخباراتي يكشف.. شبكة سريّة بين إيران ودولة بارزة

Advertisement

تواصل تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية رغم إعادة فرض عقوبات الشهر الماضي، التي تحظر الأنشطة والتجارة المرتبطة بالأسلحة والصواريخ، وفق تقارير استخباراتية أوروبية.ونقلت شبكة CNN أن شحنات من بيركلورات الصوديوم، المكوّن الأساسي لوقود الصواريخ الصلبة، وصلت من إلى ميناء بندر عباس منذ أواخر أيلول، بإجمالي نحو 2000 طن، لتعويض النقص في المخزون بعد المواجهات الأخيرة مع .وذكرت التقارير أن ما بين 10 و12 رحلة بحرية شاركت في نقل المواد، وأن بعض السفن عطّلت أنظمة التتبع الخاصة بها عمداً، بينما تولّت شركات وهمية ومصافي مستقلة تنظيم الإمدادات.أما الصين، فلم تؤكد علمها بهذه العمليات، مكتفية بتصريح رسمي يعارض الأحادية ويصف إعادة فرضها بأنها “غير بنّاءة”.ورغم أن المادة المذكورة ليست محظورة صراحة في قرارات الأمم المتحدة، فإنها تُعد مقدّمة لإنتاج مواد محظورة، ما يترك مساحة للتأويل القانوني.ويُقدّر خبراء أن هذه الكميات تكفي لإنتاج نحو 500 صاروخ، في وقت كانت إيران تستهدف إنتاج 200 صاروخ شهرياً قبل الحرب.وفي المقابل، ترفض والصين شرعية آلية “العودة التلقائية”، وتدفعان باتجاه إحياء ، بينما يستمر الانقسام داخل حول المسار الدبلوماسي المقبل.