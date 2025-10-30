Advertisement

عربي-دولي

على الرغم من نفي كييف.. بوتين يعلن تطويق قوات أوكرانية في مدينتين رئيسيتين

Lebanon 24
30-10-2025 | 00:24
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء ان القوات الروسية تطوق القوات الأوكرانية في مدينتين رئيسيتين بشرق أوكرانيا، الا ان كييف نفت ذلك.
و قال بوتين خلال اجتماع مع جنود مصابين في مستشفى عسكري في موسكو إن الجيش الروسي مستعد لفتح ممرات منة للصحفيين الأوكرانيين والغربيين "ليتمكنوا من رؤية ما يجري بأعينهم".

وأوضح بوتين، أن القوات الأوكرانية محاصرة في مدينة بوكروفسك، التي تعد معقلا رئيسيا لها في منطقة دونيتسك شرقا، وفي مدينة كوبيانسك، وهي تقاطع سكة حديد مهم في منطقة خاركيف بالشمال الشرقي.

في المقابل وصفت القوات الأوكرانية الحديث عن تطويق كوبيانسك بأنها "اختلاقات وأوهام".

كما صرح المتحدث باسم القوات الأوكرانية في الشرق، هريهوري شابوفال، لوكالة أسوشييتد برس، بأن الوضع في بوكروفسك "صعب لكنه تحت السيطرة".
 
