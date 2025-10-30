Advertisement

عربي-دولي

قمة الـ90 دقيقة.. اليكم ما جرى في اجتماع ترامب وشي

Lebanon 24
30-10-2025 | 02:41
Doc-P-1435829-638974113598422997.jpg
Doc-P-1435829-638974113598422997.jpg photos 0
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه عقد اجتماعاً "رائعاً" مع نظيره الصيني شي جين بينغ، معلناً أنه سيخفض الرسوم الجمركية على الصين إلى 47% من 57%.
وحول مادة الفنتانيل قال ترامب: "أعتقد أن الرئيس الصيني سيعمل بجد لوقف الوفيات الناتجة عن دخول هذه المواد إلى البلاد."

وأوضح ترامب أن الجانبين توصلا إلى عدد من الاتفاقات لتخفيف التوترات التجارية، مشيراً إلى أن الرئيس شي وافق على استئناف مشتريات الصين من فول الصويا الأميركي.

وقال ترامب: "لقد اتخذنا مجموعة من القرارات المتميزة، برأيي، الكثير من القرارات المهمة تم اتخاذها".
كما أشار ترامب إلى أنه ناقش مع الجانب الصيني مسألة وصول شركة "إنفيديا" الأمريكية إلى السوق الصينية، لكنه أكد أنه لن يمنح الصين حق الوصول إلى أحدث شرائح الشركة من سلسلة "بلاكويل" المتقدمة.

وبحسب الاتفاق، ستوقف الصين نظام تراخيص المعادن النادرة لمدة عام على الأقل.

وقال ترامب: "لا يوجد أي عائق أمام تجارة المعادن النادرة، ونأمل أن تختفي هذه المسألة من قاموسنا لفترة من الوقت."

وأضاف الرئيس الأميركي أنه يتوقع تمديد القيود الحالية مستقبلاً، كما أعلن عزمه زيارة الصين في نيسان المقبل، على أن يقوم الرئيس الصيني بزيارة الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام المقبل.
واتفق الزعيمان كذلك على التعاون في ملف أوكرانيا، وعلى إلغاء الرسوم والقيود المفروضة على الشحن البحري، فيما لم تُطرح قضية تايوان خلال الاجتماع الذي استمر نحو 90 دقيقة
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24