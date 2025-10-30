26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
26
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قمة الـ90 دقيقة.. اليكم ما جرى في اجتماع ترامب وشي
Lebanon 24
30-10-2025
|
02:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إنه عقد اجتماعاً "رائعاً" مع نظيره الصيني
شي جين بينغ
، معلناً أنه سيخفض الرسوم الجمركية على
الصين
إلى 47% من 57%.
Advertisement
وحول مادة الفنتانيل قال
ترامب
: "أعتقد أن الرئيس الصيني سيعمل بجد لوقف الوفيات الناتجة عن دخول هذه المواد إلى البلاد."
وأوضح ترامب أن الجانبين توصلا إلى عدد من الاتفاقات لتخفيف التوترات التجارية، مشيراً إلى أن الرئيس شي وافق على استئناف مشتريات الصين من فول الصويا الأميركي.
وقال ترامب: "لقد اتخذنا مجموعة من القرارات المتميزة، برأيي، الكثير من القرارات المهمة تم اتخاذها".
كما أشار ترامب إلى أنه ناقش مع الجانب الصيني مسألة وصول شركة "إنفيديا"
الأمريكية
إلى السوق
الصينية
، لكنه أكد أنه لن يمنح الصين حق الوصول إلى أحدث شرائح الشركة من سلسلة "بلاكويل" المتقدمة.
وبحسب الاتفاق، ستوقف الصين نظام تراخيص
المعادن
النادرة لمدة عام على الأقل.
وقال ترامب: "لا يوجد أي عائق أمام تجارة المعادن النادرة، ونأمل أن تختفي هذه المسألة من قاموسنا لفترة من الوقت."
وأضاف الرئيس الأميركي أنه يتوقع تمديد القيود الحالية مستقبلاً، كما أعلن عزمه زيارة الصين في نيسان المقبل، على أن يقوم الرئيس الصيني بزيارة
الولايات المتحدة
في وقت لاحق من العام المقبل.
واتفق الزعيمان كذلك على التعاون في ملف
أوكرانيا
، وعلى إلغاء الرسوم والقيود المفروضة على الشحن البحري، فيما لم تُطرح قضية تايوان خلال الاجتماع الذي استمر نحو
90 دقيقة
مواضيع ذات صلة
قمة الدوحة رسمت خطوط المواجهة…والدولة اللبنانية أمام مسؤولية دقيقة
Lebanon 24
قمة الدوحة رسمت خطوط المواجهة…والدولة اللبنانية أمام مسؤولية دقيقة
30/10/2025 13:15:11
30/10/2025 13:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
30/10/2025 13:15:11
30/10/2025 13:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إطار تجاري أولي بين واشنطن وبكين قبل لقاء ترامب وشي
Lebanon 24
إطار تجاري أولي بين واشنطن وبكين قبل لقاء ترامب وشي
30/10/2025 13:15:11
30/10/2025 13:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط مسيّرة اسرائيلية في كفركلا.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
سقوط مسيّرة اسرائيلية في كفركلا.. اليكم ما جرى
30/10/2025 13:15:11
30/10/2025 13:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
شي جين بينغ
الأمريكية
جين بينغ
أوكرانيا
90 دقيقة
الصينية
تابع
قد يعجبك أيضاً
الكرملين: لا علم لنا بأي تجارب نووية
Lebanon 24
الكرملين: لا علم لنا بأي تجارب نووية
06:55 | 2025-10-30
30/10/2025 06:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
على الحدود مع مصر.. هذا ما فعلته إسرائيل "عسكريا"
Lebanon 24
على الحدود مع مصر.. هذا ما فعلته إسرائيل "عسكريا"
06:51 | 2025-10-30
30/10/2025 06:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياح تقتلع المدن والناجون يزيلون الأنقاض بأيديهم… إعصار ميليسا يضرب بعنف (صور)
Lebanon 24
الرياح تقتلع المدن والناجون يزيلون الأنقاض بأيديهم… إعصار ميليسا يضرب بعنف (صور)
06:34 | 2025-10-30
30/10/2025 06:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شجار حاد بين وزيرين إسرائيليين
Lebanon 24
بالفيديو.. شجار حاد بين وزيرين إسرائيليين
06:26 | 2025-10-30
30/10/2025 06:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شحنات وسفن انطلقت.. هل بدأت إيران بإعادة بناء برنامجها النووي؟
Lebanon 24
شحنات وسفن انطلقت.. هل بدأت إيران بإعادة بناء برنامجها النووي؟
06:23 | 2025-10-30
30/10/2025 06:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟
Lebanon 24
عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟
09:44 | 2025-10-29
29/10/2025 09:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:55 | 2025-10-30
الكرملين: لا علم لنا بأي تجارب نووية
06:51 | 2025-10-30
على الحدود مع مصر.. هذا ما فعلته إسرائيل "عسكريا"
06:34 | 2025-10-30
الرياح تقتلع المدن والناجون يزيلون الأنقاض بأيديهم… إعصار ميليسا يضرب بعنف (صور)
06:26 | 2025-10-30
بالفيديو.. شجار حاد بين وزيرين إسرائيليين
06:23 | 2025-10-30
شحنات وسفن انطلقت.. هل بدأت إيران بإعادة بناء برنامجها النووي؟
06:03 | 2025-10-30
بإشراف حزب الله.. هكذا يصعّد الحوثيون في اليمن
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 13:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 13:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 13:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24