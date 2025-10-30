قمة الـ90 دقيقة.. اليكم ما جرى في اجتماع ترامب وشي



وحول مادة الفنتانيل قال : "أعتقد أن الرئيس الصيني سيعمل بجد لوقف الوفيات الناتجة عن دخول هذه المواد إلى البلاد."



وأوضح ترامب أن الجانبين توصلا إلى عدد من الاتفاقات لتخفيف التوترات التجارية، مشيراً إلى أن الرئيس شي وافق على استئناف مشتريات الصين من فول الصويا الأميركي.



كما أشار ترامب إلى أنه ناقش مع الجانب الصيني مسألة وصول شركة "إنفيديا" إلى السوق ، لكنه أكد أنه لن يمنح الصين حق الوصول إلى أحدث شرائح الشركة من سلسلة "بلاكويل" المتقدمة.



وبحسب الاتفاق، ستوقف الصين نظام تراخيص النادرة لمدة عام على الأقل.



وقال ترامب: "لا يوجد أي عائق أمام تجارة المعادن النادرة، ونأمل أن تختفي هذه المسألة من قاموسنا لفترة من الوقت."



وأضاف الرئيس الأميركي أنه يتوقع تمديد القيود الحالية مستقبلاً، كما أعلن عزمه زيارة الصين في نيسان المقبل، على أن يقوم الرئيس الصيني بزيارة في وقت لاحق من العام المقبل.

واتفق الزعيمان كذلك على التعاون في ملف ، وعلى إلغاء الرسوم والقيود المفروضة على الشحن البحري، فيما لم تُطرح قضية تايوان خلال الاجتماع الذي استمر نحو