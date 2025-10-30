26
عربي-دولي
الخارجية الإيرانية: غروسي "يدرك تماماً الطبيعة السلمية" لبرنامجنا النووي
Lebanon 24
30-10-2025
|
05:40
A-
A+
قال المتحدث باسم
وزارة الخارجية
إسماعيل
بقائي القول اليوم الخميس إن مدير
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رافائيل غروسي "يدرك تماماً الطبيعة السلمية" للبرنامج
النووي
الإيراني
.
جاء تعليق بقائي بعد يوم من تصريح غروسي بأنه جرى رصد حركة بالقرب من مخزون
إيران
من اليورانيوم المخصب لكن هذا "لا يعني وجود نشاط تخصيب".
وكان
المدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قال، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" أمس الأربعاء، إنه لا يبدو أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنشاط، ولكن تم اكتشاف تحركات متجددة في المواقع النووية في البلاد.
وأشار غروسي إلى انه على الرغم من عدم تمكنهم من الوصول إلى المواقع النووية
الإيرانية
، لم ير المفتشون أي نشاط عبر الأقمار الصناعية يشير إلى أن
طهران
قد سرعت في إنتاجها لليورانيوم المخصب بشكل إضافي لما كانت قد جمعته قبل الحرب التي دامت 12 يوماً مع
إسرائيل
في حزيران الماضي.
وأضاف: "ولكن، المواد النووية المخصبة بنسبة 60 بالمئة لا تزال في إيران. وهذه إحدى النقاط التي نناقشها لأننا بحاجة إلى العودة إلى هناك والتأكد من أن المواد موجودة ولم يتم تحويلها إلى أي استخدام آخر. هذا أمر مهم للغاية".
