الخارجية الإيرانية: غروسي "يدرك تماماً الطبيعة السلمية" لبرنامجنا النووي

قال المتحدث باسم بقائي القول اليوم الخميس إن مدير رافائيل غروسي "يدرك تماماً الطبيعة السلمية" للبرنامج .جاء تعليق بقائي بعد يوم من تصريح غروسي بأنه جرى رصد حركة بالقرب من مخزون من اليورانيوم المخصب لكن هذا "لا يعني وجود نشاط تخصيب".وكان للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قال، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" أمس الأربعاء، إنه لا يبدو أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنشاط، ولكن تم اكتشاف تحركات متجددة في المواقع النووية في البلاد.وأشار غروسي إلى انه على الرغم من عدم تمكنهم من الوصول إلى المواقع النووية ، لم ير المفتشون أي نشاط عبر الأقمار الصناعية يشير إلى أن قد سرعت في إنتاجها لليورانيوم المخصب بشكل إضافي لما كانت قد جمعته قبل الحرب التي دامت 12 يوماً مع في حزيران الماضي.وأضاف: "ولكن، المواد النووية المخصبة بنسبة 60 بالمئة لا تزال في إيران. وهذه إحدى النقاط التي نناقشها لأننا بحاجة إلى العودة إلى هناك والتأكد من أن المواد موجودة ولم يتم تحويلها إلى أي استخدام آخر. هذا أمر مهم للغاية".