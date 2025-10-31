أميركا تسحب موظفيها من مالي.. تهديدات الإرهاب تتضاعف

Advertisement

في مؤشر على تدهور الوضع الأمني في مالي، أمرت الأميركية موظفيها غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة البلاد فوراً، وذلك بسبب المخاطر المتصاعدة المتعلقة بالسلامة.جاء قرار الإجلاء الأميركي بعد فقط من تحذير مماثل من ، التي حثت رعاياها الموجودين في مالي على المغادرة في أقرب وقت ممكن. وأشارت التقديرات إلى وجود حوالي 70 مواطناً إيطالياً في البلاد، معظمهم في العاصمة باماكو.يعود سبب الأزمة إلى الحصار الذي تفرضه جماعة "نصرة والمسلمين" على واردات الوقود منذ كانون الاول الماضي، حيث تهاجم قوافل ناقلات الوقود التي تحاول دخول البلاد أو الوصول إلى العاصمة.وتعكس هذه التطورات تصاعداً خطيراً في التهديدات الأمنية بمالي، التي تواجه ضغوطاً متزايدة من جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم ، مما دفع الدول الأجنبية إلى اتخاذ إجراءات طارئة لضمان سلامة رعاياها. (العين)