عربي-دولي

أميركا تسحب موظفيها من مالي.. تهديدات الإرهاب تتضاعف

Lebanon 24
31-10-2025 | 00:18
في مؤشر على تدهور الوضع الأمني في مالي، أمرت الولايات المتحدة الأميركية موظفيها غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة البلاد فوراً، وذلك بسبب المخاطر المتصاعدة المتعلقة بالسلامة.
جاء قرار الإجلاء الأميركي بعد يوم واحد فقط من تحذير مماثل من إيطاليا، التي حثت رعاياها الموجودين في مالي على المغادرة في أقرب وقت ممكن. وأشارت التقديرات إلى وجود حوالي 70 مواطناً إيطالياً في البلاد، معظمهم في العاصمة باماكو.

يعود سبب الأزمة إلى الحصار الذي تفرضه جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" على واردات الوقود منذ كانون الاول الماضي، حيث تهاجم قوافل ناقلات الوقود التي تحاول دخول البلاد أو الوصول إلى العاصمة.


وتعكس هذه التطورات تصاعداً خطيراً في التهديدات الأمنية بمالي، التي تواجه ضغوطاً متزايدة من جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة، مما دفع الدول الأجنبية إلى اتخاذ إجراءات طارئة لضمان سلامة رعاياها. (العين)
