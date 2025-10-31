27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
9
o
بشري
27
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أميركا تسحب موظفيها من مالي.. تهديدات الإرهاب تتضاعف
Lebanon 24
31-10-2025
|
00:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
في مؤشر على تدهور الوضع الأمني في مالي، أمرت
الولايات المتحدة
الأميركية موظفيها غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة البلاد فوراً، وذلك بسبب المخاطر المتصاعدة المتعلقة بالسلامة.
Advertisement
جاء قرار الإجلاء الأميركي بعد
يوم واحد
فقط من تحذير مماثل من
إيطاليا
، التي حثت رعاياها الموجودين في مالي على المغادرة في أقرب وقت ممكن. وأشارت التقديرات إلى وجود حوالي 70 مواطناً إيطالياً في البلاد، معظمهم في العاصمة باماكو.
يعود سبب الأزمة إلى الحصار الذي تفرضه جماعة "نصرة
الإسلام
والمسلمين" على واردات الوقود منذ كانون الاول الماضي، حيث تهاجم قوافل ناقلات الوقود التي تحاول دخول البلاد أو الوصول إلى العاصمة.
وتعكس هذه التطورات تصاعداً خطيراً في التهديدات الأمنية بمالي، التي تواجه ضغوطاً متزايدة من جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم
القاعدة
، مما دفع الدول الأجنبية إلى اتخاذ إجراءات طارئة لضمان سلامة رعاياها. (العين)
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الفرنسية: فرنسا تعلق التعاون مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب وتطرد اثنين من دبلوماسييها
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: فرنسا تعلق التعاون مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب وتطرد اثنين من دبلوماسييها
31/10/2025 12:09:52
31/10/2025 12:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: طلبنا من موظفينا غير الأساسيين في مالي المغادرة لأسباب أمنية
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: طلبنا من موظفينا غير الأساسيين في مالي المغادرة لأسباب أمنية
31/10/2025 12:09:52
31/10/2025 12:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
31/10/2025 12:09:52
31/10/2025 12:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مادورو يُحذر: لدينا أكثر من 5 آلاف صاروخ لمواجهة تهديدات أميركا
Lebanon 24
مادورو يُحذر: لدينا أكثر من 5 آلاف صاروخ لمواجهة تهديدات أميركا
31/10/2025 12:09:52
31/10/2025 12:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
نظيم القاعدة
يوم واحد
المسلمين
الإسلام
القاعدة
إيطاليا
المسلم
تابع
قد يعجبك أيضاً
روسيا هاجمت أوكرانيا بصاروخ كروز 23 مرة منذ آب الماضي
Lebanon 24
روسيا هاجمت أوكرانيا بصاروخ كروز 23 مرة منذ آب الماضي
05:41 | 2025-10-31
31/10/2025 05:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال اجتماع لم يُعلن عنه.. الشرع يأمر بتجريد موظفين من سيارات فارهة!
Lebanon 24
خلال اجتماع لم يُعلن عنه.. الشرع يأمر بتجريد موظفين من سيارات فارهة!
05:12 | 2025-10-31
31/10/2025 05:12:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيتنام.. سيول مدمرة تهدد مواقع تراثية
Lebanon 24
فيتنام.. سيول مدمرة تهدد مواقع تراثية
04:59 | 2025-10-31
31/10/2025 04:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الدعم السريع: توقيف مقاتلين مشتبه بارتكابهم انتهاكات في الفاشر
Lebanon 24
الدعم السريع: توقيف مقاتلين مشتبه بارتكابهم انتهاكات في الفاشر
04:52 | 2025-10-31
31/10/2025 04:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شي يدعو رئيس الوزراء الكندي إلى زيارة الصين
Lebanon 24
شي يدعو رئيس الوزراء الكندي إلى زيارة الصين
04:49 | 2025-10-31
31/10/2025 04:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ قد يساعد في كسر قبضة "حزب الله" على لبنان.. تقرير لـ"The Hill" يكشف التفاصيل
Lebanon 24
أمرٌ قد يساعد في كسر قبضة "حزب الله" على لبنان.. تقرير لـ"The Hill" يكشف التفاصيل
11:30 | 2025-10-30
30/10/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أسهم الحرب تراجعت؟
Lebanon 24
أسهم الحرب تراجعت؟
11:01 | 2025-10-30
30/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:41 | 2025-10-31
روسيا هاجمت أوكرانيا بصاروخ كروز 23 مرة منذ آب الماضي
05:12 | 2025-10-31
خلال اجتماع لم يُعلن عنه.. الشرع يأمر بتجريد موظفين من سيارات فارهة!
04:59 | 2025-10-31
فيتنام.. سيول مدمرة تهدد مواقع تراثية
04:52 | 2025-10-31
الدعم السريع: توقيف مقاتلين مشتبه بارتكابهم انتهاكات في الفاشر
04:49 | 2025-10-31
شي يدعو رئيس الوزراء الكندي إلى زيارة الصين
04:48 | 2025-10-31
أزمة سيولة في غزة.. والمواطنون يلجأون للمقايضة
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
31/10/2025 12:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
31/10/2025 12:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
31/10/2025 12:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24