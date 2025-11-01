Advertisement

عربي-دولي

تطورات جديدة في قضية سرقة اللوفر.. والقضاء الفرنسي يوجه تهمًا لأول متهمة

Lebanon 24
01-11-2025 | 14:09
في تطور جديد بقضية سرقة متحف اللوفر التي هزت باريس، وجه القضاء الفرنسي السبت تهمًا رسمية لامرأة تبلغ من العمر 38 عامًا، بينما أطلق سراح أحد الموقوفين الخمسة الذين تم توقيفهم الخميس الماضي.
واجهت المرأة، المقيمة في ضاحية لا كورنوف شمال باريس، تهمتي "التواطؤ في سرقة منظمة" و"التآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة"، وطلبت النيابة العامة وضعها قيد التوقيف الاحتياطي، في حين أطلق سراح أحد المشتبه بهم الآخرين دون توجيه أي تهم إليه.

أكدت المدعية العامة في باريس لور بيكو أن من بين الموقوفين عضواً مفترضاً في المجموعة التي نفذت عملية السرقة في 19 تشرين الأول، مشيرة إلى أن "أدلة الحمض النووي" تربطه مباشرة بالجريمة التي تمت في أقل من 8 دقائق.

وتبلغ قيمة المجوهرات المسروقة حوالي 88 مليون يورو، ولا تزال مفقودة حتى الآن. وتعكف نحو مئة محقق على تتبع القضية، حيث يستكشفون "عدداً من الأسواق الموازية" على اعتبار أن ظهور المسروقات في السوق القانوني يبدو غير مرجح.

وأثارت السرقة التي استهدفت أحد أهم المتاحف العالمية جدلاً واسعاً حول نظام الأمن في متحف اللوفر، الذي يستقطب أكبر عدد من الزوار عالمياً، مما يضع إدارة المتحف تحت المجهر ويتطلب مراجعة شاملة لإجراءات الحماية. (سكاي نيوز)
