في أميركا.. حفل هالوين انقلب لمسرح جريمة

تحول حفل الهالوين في ولاية أوكلاهوما الأميركية إلى مسرح للرعب الحقيقي بعد إطلاق نار أودى بإصابة خمسة أشخاص، في حادثة هي الأحدث في سلسلة أعمال التي تضرب .ووقع إطلاق النار مساء الجمعة خلال حفل تجمع فيه أكثر من 30 مراهقاً في الفناء الخلفي لمنزل خاص، حيث تحول الاحتفال إلى فوضى بعد أن أطلق أحدهم الرصاص على الحضور.أسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص، تم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى لإصابات غير مهددة للحياة، بينما عولج المصابان الآخران في مكان الحادث، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ذا أوكلاهومان" المحلية.ولم تعلن الشرطة عن أي اعتقالات في إطار التحقيقات الجارية، كما لم تقدم أي معلومات حول هوية المشتبه بهم أو دوافع إطلاق النار. (روسيا اليوم)