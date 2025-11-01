Advertisement

عربي-دولي

في أميركا.. حفل هالوين انقلب لمسرح جريمة

Lebanon 24
01-11-2025 | 15:35
Doc-P-1436901-638976297869588258.png
Doc-P-1436901-638976297869588258.png photos 0
تحول حفل الهالوين في ولاية أوكلاهوما الأميركية إلى مسرح للرعب الحقيقي بعد إطلاق نار أودى بإصابة خمسة أشخاص، في حادثة هي الأحدث في سلسلة أعمال العنف المسلح التي تضرب الولايات المتحدة.
ووقع إطلاق النار مساء الجمعة خلال حفل تجمع فيه أكثر من 30 مراهقاً في الفناء الخلفي لمنزل خاص، حيث تحول الاحتفال إلى فوضى بعد أن أطلق أحدهم الرصاص على الحضور.

أسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص، تم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى لإصابات غير مهددة للحياة، بينما عولج المصابان الآخران في مكان الحادث، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ذا أوكلاهومان" المحلية.

ولم تعلن الشرطة عن أي اعتقالات في إطار التحقيقات الجارية، كما لم تقدم أي معلومات حول هوية المشتبه بهم أو دوافع إطلاق النار. (روسيا اليوم)
الولايات المتحدة

العنف المسلح

روسيا اليوم

روسيا

لايت

