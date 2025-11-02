Advertisement

عربي-دولي

هزة أرضية تضرب دمشق.. هذه قوّتها

Lebanon 24
02-11-2025 | 00:52
ضربت هزة أرضية متوسطة القوة بلغت شدتها 3.9 درجة على مقياس ريختر، محافظة دمشق السورية في ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد 2 تشرين الثاني 2025.
سُجلت الهزة في الساعة 1:27 صباحاً بالتوقيت المحلي، على بعد 53 كيلومتراً من العاصمة دمشق، وكانت على عمق ضحل جداً لم يتجاوز 5.6 كيلومتراً تحت سطح الأرض، مما أدى إلى شعور بعض السكان القريبين من مركز الزلزال بالاهتزاز.

تصنف الهزة بأنها متوسطة القوة، وعمقها الضحل ساهم في زيادة الإحساس بها لدى السكان في المناطق القريبة من المركز.
