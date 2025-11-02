هزة أرضية تضرب دمشق.. هذه قوّتها

Advertisement

سُجلت الهزة في الساعة 1:27 صباحاً بالتوقيت المحلي، على بعد 53 كيلومتراً من العاصمة دمشق، وكانت على عمق ضحل جداً لم يتجاوز 5.6 كيلومتراً تحت سطح الأرض، مما أدى إلى شعور بعض السكان القريبين من مركز الزلزال بالاهتزاز.تصنف الهزة بأنها متوسطة القوة، وعمقها الضحل ساهم في زيادة الإحساس بها لدى السكان في المناطق القريبة من المركز.