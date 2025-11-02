24
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
البابا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان وفتح ممرات إنسانية
Lebanon 24
02-11-2025
|
08:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا البابا ليو
بابا
الفاتيكان
الأحد إلى وقف إطلاق النار في
السودان
على الفور وفتح ممرات إنسانية، قائلا إنه يتابع "بحزن شديد" التقارير عن وحشية مروعة في مدينة
الفاشر
بإقليم دارفور.
Advertisement
وقال البابا ليو خلال العظة الأسبوعية في
صلاة التبشير الملائكي
أمام الحشود في ساحة
القديس بطرس
"العنف العشوائي بحق النساء والأطفال والهجمات على المدنيين العزّل والعقبات الخطيرة التي تعترض العمل الإنساني تسبب معاناة لا يمكن قبولها".
ودعا البابا ليو
المجتمع الدولي
إلى العمل "بإصرار وسخاء" لدعم جهود الإغاثة.
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية مصر للحدث: ندعو إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان ووقف النار فورا
Lebanon 24
وزير خارجية مصر للحدث: ندعو إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان ووقف النار فورا
02/11/2025 21:27:21
02/11/2025 21:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
غوتيريش: ندعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
Lebanon 24
غوتيريش: ندعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
02/11/2025 21:27:21
02/11/2025 21:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوة أوروبية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
Lebanon 24
دعوة أوروبية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
02/11/2025 21:27:21
02/11/2025 21:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير منظمة الصحة العالمية: ندعو لوقف فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية الكوادر الصحية والمرضى
Lebanon 24
مدير منظمة الصحة العالمية: ندعو لوقف فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية الكوادر الصحية والمرضى
02/11/2025 21:27:21
02/11/2025 21:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
صلاة التبشير الملائكي
المجتمع الدولي
القديس بطرس
الفاتيكان
الفاشر
الملا
تيكا
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس دولة الإمارات يستقبل رئيس المجلس الأميركي للطاقة
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات يستقبل رئيس المجلس الأميركي للطاقة
13:36 | 2025-11-02
02/11/2025 01:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غير محترفين.. سرقة اللوفر نفذها مجرمون صغار
Lebanon 24
غير محترفين.. سرقة اللوفر نفذها مجرمون صغار
13:26 | 2025-11-02
02/11/2025 01:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة من طهران.. كيف تم اغتيال إسماعيل هنية؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة من طهران.. كيف تم اغتيال إسماعيل هنية؟
13:23 | 2025-11-02
02/11/2025 01:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من برلين... منظومات جديدة تغيّر معادلة الدفاع الأوكراني
Lebanon 24
من برلين... منظومات جديدة تغيّر معادلة الدفاع الأوكراني
13:04 | 2025-11-02
02/11/2025 01:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تايوان تعود إلى الواجهة... رسائل حذرة بين واشنطن وبكين
Lebanon 24
تايوان تعود إلى الواجهة... رسائل حذرة بين واشنطن وبكين
12:47 | 2025-11-02
02/11/2025 12:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
16:05 | 2025-11-01
01/11/2025 04:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة الشاب إيليو أبو حنا.. بيانٌ من السفير الفلسطيني
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة الشاب إيليو أبو حنا.. بيانٌ من السفير الفلسطيني
14:56 | 2025-11-01
01/11/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
01:30 | 2025-11-02
02/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا حاولت إسرائيل استهداف "المتحف المصري الكبير".. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
هكذا حاولت إسرائيل استهداف "المتحف المصري الكبير".. إليكم التفاصيل
16:28 | 2025-11-01
01/11/2025 04:28:17
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو مخرج حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"؟
Lebanon 24
من هو مخرج حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"؟
15:10 | 2025-11-01
01/11/2025 03:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:36 | 2025-11-02
رئيس دولة الإمارات يستقبل رئيس المجلس الأميركي للطاقة
13:26 | 2025-11-02
غير محترفين.. سرقة اللوفر نفذها مجرمون صغار
13:23 | 2025-11-02
تفاصيل جديدة من طهران.. كيف تم اغتيال إسماعيل هنية؟
13:04 | 2025-11-02
من برلين... منظومات جديدة تغيّر معادلة الدفاع الأوكراني
12:47 | 2025-11-02
تايوان تعود إلى الواجهة... رسائل حذرة بين واشنطن وبكين
12:47 | 2025-11-02
لاريجاني: لم نرفض التفاوض لكننا لن نقبل بالشروط المسبقة
فيديو
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
02/11/2025 21:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
02/11/2025 21:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
02:00 | 2025-11-01
02/11/2025 21:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24