عربي-دولي

البابا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان وفتح ممرات إنسانية

Lebanon 24
02-11-2025 | 08:31
دعا البابا ليو بابا الفاتيكان الأحد إلى وقف إطلاق النار في السودان على الفور وفتح ممرات إنسانية، قائلا إنه يتابع "بحزن شديد" التقارير عن وحشية مروعة في مدينة الفاشر بإقليم دارفور.
وقال البابا ليو خلال العظة الأسبوعية في صلاة التبشير الملائكي أمام الحشود في ساحة القديس بطرس "العنف العشوائي بحق النساء والأطفال والهجمات على المدنيين العزّل والعقبات الخطيرة التي تعترض العمل الإنساني تسبب معاناة لا يمكن قبولها".


ودعا البابا ليو المجتمع الدولي إلى العمل "بإصرار وسخاء" لدعم جهود الإغاثة.
