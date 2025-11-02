البابا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان وفتح ممرات إنسانية

Advertisement

دعا البابا ليو الأحد إلى وقف إطلاق النار في على الفور وفتح ممرات إنسانية، قائلا إنه يتابع "بحزن شديد" التقارير عن وحشية مروعة في مدينة بإقليم دارفور.وقال البابا ليو خلال العظة الأسبوعية في أمام الحشود في ساحة "العنف العشوائي بحق النساء والأطفال والهجمات على المدنيين العزّل والعقبات الخطيرة التي تعترض العمل الإنساني تسبب معاناة لا يمكن قبولها".ودعا البابا ليو إلى العمل "بإصرار وسخاء" لدعم جهود الإغاثة.