كابول تتهم واشنطن بانتهاك أجوائها عبر الأراضي الباكستانية

Advertisement

اتهمت الحكومة الأفغانية باستخدام المجال الجوي لتنفيذ طلعات لطائراتها المسيّرة داخل الأراضي الأفغانية، في أحدث تصعيد بين وإسلام أباد منذ أسابيع من التوترات الحدودية.وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ، في مقابلة مع قناة ، إن "الطائرات المسيرة الأميركية تعمل فعلًا في أجواء ، وتمر عبر المجال الجوي الباكستاني، وهو انتهاك واضح للسيادة الوطنية، ولا يجب أن يحدث ذلك".وأوضح مجاهد أن الجانب الأفغاني طرح هذه القضية خلال المحادثات الثنائية في إسطنبول، حيث طالب الوفد الأفغاني باكستان بضمان عدم استخدام أراضيها ضد أفغانستان، تمامًا كما تطالب هي بعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضدها.وأشار المتحدث إلى أن "فصيلًا عسكريًا معينًا داخل باكستان قد يكون مدعومًا من قوى عالمية كبرى تهدف إلى تأجيج التوتر بين كابول وإسلام أباد"، مضيفًا: "نشتبه بأن أطرافًا دولية كانت في صراع معنا سابقًا أو تطمح للسيطرة على قاعدة ، تعمل على خلق حالة من الاضطراب الإقليمي عبر الضغط والاستفزاز غير المباشر".وأكد مجاهد أن الحكومة الأفغانية ستقف "بحزم ضد أي مؤامرة"، ولن تسمح، وفق تعبيره، "بتحويل الطموحات الضالة إلى واقع في المنطقة".