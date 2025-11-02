ألمانيا تبني "أقوى جيش في أوروبا" استعدادًا لحرب محتملة

كتبت "إرم نيوز":

في تحوّل استراتيجي غير مسبوق منذ الحرب الباردة، تعمل على إعادة بناء جيشها ليصبح الأقوى في ، مع خطة إنفاق تفوق 400 مليار خلال السنوات المقبلة، وفق تقرير لصحيفة التلغراف .وأشارت الصحيفة إلى أن برلين أنفقت بالفعل 50 مليار يورو على شراء دبابات متطورة ومدفعية ثقيلة وطائرات مقاتلة وسفن حربية، فيما ألغى المستشار فريدريش ميرتس القيود المالية التي كانت تحد من التسلح.ويقول الخبير الدفاعي إدوارد أرنولد إن ألمانيا تسعى لتكون العمود الفقري لحلف في أي مواجهة مع ، خاصة على الشرقية في بولندا وليتوانيا، مضيفًا أن برلين ستقدم الجزء الأكبر من القدرات البرية في أوروبا القارية.غير أن التحدي، بحسب التقرير، يتمثل في إرث عقود من الإهمال العسكري، حيث تراجع عدد الدبابات من 6684 إلى 323 فقط بين عامي 1992 و2013، كما تقلصت الطائرات المقاتلة والمدفعية إلى أقل من عُشر أعدادها السابقة.وأعاد غزو عام 2022 تشكيل العقيدة الأمنية ، بعدما أعلن المستشار السابق أولاف شولتس "نقطة تحول" في الدفاع، وأطلق صندوقًا خاصًا بـ100 مليار يورو لتعزيز الجيش.لكن رغم هذا التوسع، يحذر محللون من أن روسيا لا تزال تتفوق في وتيرة الإنتاج العسكري، وأن الصعود السياسي لحزب البديل من أجل ألمانيا المقرّب من قد يعرقل مسار إعادة التسلح.ويختتم التقرير بأن "عودة ألمانيا العسكرية" ستغيّر موازين القوى داخل الناتو، وتجبر الدول الأوروبية على زيادة إنفاقها الدفاعي، في وقت تعود فيه القارة إلى أجواء الحرب الباردة من جديد.