عربي-دولي

ألمانيا تبني "أقوى جيش في أوروبا" استعدادًا لحرب محتملة

Lebanon 24
02-11-2025 | 10:00
كتبت "إرم نيوز":
في تحوّل استراتيجي غير مسبوق منذ الحرب الباردة، تعمل ألمانيا على إعادة بناء جيشها ليصبح الأقوى في أوروبا، مع خطة إنفاق تفوق 400 مليار يورو خلال السنوات المقبلة، وفق تقرير لصحيفة التلغراف البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن برلين أنفقت بالفعل 50 مليار يورو على شراء دبابات متطورة ومدفعية ثقيلة وطائرات مقاتلة وسفن حربية، فيما ألغى المستشار فريدريش ميرتس القيود المالية التي كانت تحد من التسلح.
ويقول الخبير الدفاعي إدوارد أرنولد إن ألمانيا تسعى لتكون العمود الفقري لحلف الناتو في أي مواجهة مع روسيا، خاصة على الجبهة الشرقية في بولندا وليتوانيا، مضيفًا أن برلين ستقدم الجزء الأكبر من القدرات البرية في أوروبا القارية.
غير أن التحدي، بحسب التقرير، يتمثل في إرث عقود من الإهمال العسكري، حيث تراجع عدد الدبابات من 6684 إلى 323 فقط بين عامي 1992 و2013، كما تقلصت الطائرات المقاتلة والمدفعية إلى أقل من عُشر أعدادها السابقة.
وأعاد غزو أوكرانيا عام 2022 تشكيل العقيدة الأمنية الألمانية، بعدما أعلن المستشار السابق أولاف شولتس "نقطة تحول" في الدفاع، وأطلق صندوقًا خاصًا بـ100 مليار يورو لتعزيز الجيش.

لكن رغم هذا التوسع، يحذر محللون من أن روسيا لا تزال تتفوق في وتيرة الإنتاج العسكري، وأن الصعود السياسي لحزب البديل من أجل ألمانيا المقرّب من موسكو قد يعرقل مسار إعادة التسلح.

ويختتم التقرير بأن "عودة ألمانيا العسكرية" ستغيّر موازين القوى داخل الناتو، وتجبر الدول الأوروبية على زيادة إنفاقها الدفاعي، في وقت تعود فيه القارة إلى أجواء الحرب الباردة من جديد.
 
(إرم نيوز)
