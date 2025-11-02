Advertisement

كتبت "إرم نبوز":أعادت حركة ، اليوم الأحد، انتشار عناصرها في شوارع وأسواق مدينة غزة، في خطوة لافتة شملت إخلاء تجارية، وإغلاق عدد من المحال، واعتقال عدد من التجار بتهمة "الاحتكار والتلاعب بالأسعار".ووفق ما نقلته قناة " 12" العبرية، فإنّ انتشار عناصر حماس في غزة "يأتي في إطار محاولة الحركة فرض سيطرتها مجدداً على القطاع، وإيصال رسالة لسكان المدينة بأنها لا تزال تمسك بزمام الأمور رغم التوترات الداخلية".وأضافت القناة أنّ حماس فرضت حظراً على فتح مطاعم الشاورما، بحجة احتكار الدجاج في الأسواق، كما بدأت حملة لإخلاء المنتشرة على طريق صلاح الدين ، واعتقلت عدداً من تجار السوق السوداء في إطار ما سمّته "عملية ضبط الأسعار".وتقول المصادر إنّ هذه الإجراءات تعبّر عن رغبة حماس في إظهار نفسها كسلطة قادرة على إعادة النظام، غير أنّها "تبقى السبب الرئيسي في حالة الفوضى الاقتصادية والأمنية التي يعيشها القطاع منذ سنوات الحرب الأخيرة"، على حدّ تعبيرها.وأصدرت "وحدة السهم" التابعة لحماس بياناً أعلنت فيه "اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورّطين في التلاعب بالأسعار"، مؤكدةً أنّه "سيتم إغلاق جميع نقاط بيع الوقود غير الرسمية فوراً، واعتقال كل من يثبت تورطه في البيع أو التسعير فوق السعر الرسمي"، إلى جانب إخضاع محطات الوقود الرسمية لـ"مراقبة دقيقة" لمنع أيّ عمليات احتكار أو تسريب.وجاء في البيان أنّ الهدف من هذه الإجراءات هو " على جشع التجار وضمان توفير والوقود بالسعر الرسمي لجميع المواطنين"، وهي خطوة أخرى في إطار ما تصفه حماس بـ"الحفاظ على النظام العام"، في ظل تزايد الضغوط المعيشية في القطاع.وفي موازاة ذلك، أصدر جهاز أمن حماس تحذيراً لعناصره ونشطائه من محاولات إسرائيلية لاختراق صفوفهم خلال فترة وقف إطلاق النار، عبر "وسائل تكنولوجية وميدانية"، من بينها استخدام الطائرات المسيّرة وأجهزة التنصت، وانتحال صفة منظمات إغاثة للتسلل إلى الميدان.وأشار التحذير إلى أنّ "العدو يسعى إلى استغلال الهدوء النسبي لجمع معلومات استخباراتية حول مواقع عناصر وتحركاتهم"، داعياً عناصر الحركة إلى "التحلي بأقصى درجات الحذر والانضباط في استخدام الهواتف وشبكات التواصل الاجتماعي".ويرى مراقبون أنّ هذه الإجراءات تعكس مسعى حماس إلى إعادة فرض النظام وإثبات حضورها الأمني في القطاع، في ظل الانتقادات المتزايدة لأسلوب إدارتها للأوضاع المعيشية، فيما تواصل اتهامها بإدارة اقتصاد موازٍ يغذّي الفوضى بدلاً من معالجتها.