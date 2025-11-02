Advertisement

عربي-دولي

انفجار ضخم في مستودع أسلحة تابع لـ"قسد" بريف الحسكة

Lebanon 24
02-11-2025 | 10:25
Doc-P-1437181-638977012395612946.webp
Doc-P-1437181-638977012395612946.webp photos 0
أفادت وكالة "سانا"، اليوم الاحد، عن "انفجار عنيف في مستودع أسلحة تابع لـ"قسد" في ريف الحسكة".
