إسرائيل تتسلم رفات 3 رهائن إسرائيليين وتفحص هوياتهم

Advertisement

أعلنت ، الأحد، تسلم رفات ثلاثة رهائن إسرائيليين من عبر ، مشيرة إلى عزمها البدء في عملية التحقق من هوياتهم.وأصدر مكتب ، ، بيانا جاء فيه أن "إسرائيل تسلمت، عبر الأحمر، نعوش ثلاثة من المخطوفين الذين قتلوا، وقد جرى تسليمها إلى قوات الجيش وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة، ومن هناك ستُنقل إلى إسرائيل حيث ستُستقبل في مراسم عسكرية".وأضاف البيان: "بعد ذلك ستنقل النعوش إلى للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، وعقب انتهاء عملية التعرف على الهوية، سيُصدر إعلان رسمي لعائلاتهم".