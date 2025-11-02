Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تتسلم رفات 3 رهائن إسرائيليين وتفحص هوياتهم

Lebanon 24
02-11-2025 | 16:00
Doc-P-1437280-638977213777263368.webp
Doc-P-1437280-638977213777263368.webp photos 0
أعلنت إسرائيل، الأحد، تسلم رفات ثلاثة رهائن إسرائيليين من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، مشيرة إلى عزمها البدء في عملية التحقق من هوياتهم.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانا جاء فيه أن "إسرائيل تسلمت، عبر الصليب الأحمر، نعوش ثلاثة من المخطوفين الذين قتلوا، وقد جرى تسليمها إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة، ومن هناك ستُنقل إلى إسرائيل حيث ستُستقبل في مراسم عسكرية".

وأضاف البيان: "بعد ذلك ستنقل النعوش إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، وعقب انتهاء عملية التعرف على الهوية، سيُصدر إعلان رسمي لعائلاتهم".
من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه "من المقرر أن يفحص الجيش الإسرائيلي النعوش قبل تغطيتها بالأعلام الإسرائيلية وإقامة مراسم قصيرة يقودها حاخام عسكري،

بعد ذلك ستنقل الرفات إلى معهد الطب الشرعي في تل أبيب للتعرف على الهوية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

المركز الوطني

الصليب الأحمر

وزارة الصحة

الطب الشرعي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

