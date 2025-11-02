22
o
بيروت
19
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تتسلم رفات 3 رهائن إسرائيليين وتفحص هوياتهم
Lebanon 24
02-11-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
إسرائيل
، الأحد، تسلم رفات ثلاثة رهائن إسرائيليين من
قطاع غزة
عبر
الصليب الأحمر
، مشيرة إلى عزمها البدء في عملية التحقق من هوياتهم.
Advertisement
وأصدر مكتب
رئيس الوزراء الإسرائيلي
،
بنيامين نتنياهو
، بيانا جاء فيه أن "إسرائيل تسلمت، عبر
الصليب
الأحمر، نعوش ثلاثة من المخطوفين الذين قتلوا، وقد جرى تسليمها إلى قوات الجيش
الإسرائيلي
وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة، ومن هناك ستُنقل إلى إسرائيل حيث ستُستقبل في مراسم عسكرية".
وأضاف البيان: "بعد ذلك ستنقل النعوش إلى
المركز الوطني
للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، وعقب انتهاء عملية التعرف على الهوية، سيُصدر إعلان رسمي لعائلاتهم".
من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه "من المقرر أن يفحص الجيش الإسرائيلي النعوش قبل تغطيتها بالأعلام
الإسرائيلية
وإقامة مراسم قصيرة يقودها حاخام عسكري،
بعد ذلك ستنقل الرفات إلى معهد
الطب الشرعي
في
تل أبيب
للتعرف على الهوية".
مواضيع ذات صلة
حماس: سنسلّم رفات 3 رهائن إسرائيليين في غزة الليلة
Lebanon 24
حماس: سنسلّم رفات 3 رهائن إسرائيليين في غزة الليلة
03/11/2025 03:12:25
03/11/2025 03:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تؤكد تسلمها رفات رهينة من الصليب الأحمر في غزة
Lebanon 24
إسرائيل تؤكد تسلمها رفات رهينة من الصليب الأحمر في غزة
03/11/2025 03:12:25
03/11/2025 03:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم رفات 3 أسرى إسرائيليين في غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم رفات 3 أسرى إسرائيليين في غزة
03/11/2025 03:12:25
03/11/2025 03:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الرفات التي تسلمتها إسرائيل لم تقدم على أنها مؤكدة لرهائن
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الرفات التي تسلمتها إسرائيل لم تقدم على أنها مؤكدة لرهائن
03/11/2025 03:12:25
03/11/2025 03:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
المركز الوطني
الصليب الأحمر
وزارة الصحة
الطب الشرعي
الإسرائيلية
الإسرائيلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
زلزال يضرب أفغانستان.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
زلزال يضرب أفغانستان.. كم بلغت قوته؟
16:52 | 2025-11-02
02/11/2025 04:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بلديات غزة: ما دخل من مساعدات غير كاف
Lebanon 24
بلديات غزة: ما دخل من مساعدات غير كاف
16:03 | 2025-11-02
02/11/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة تاريخية إلى البيت الأبيض.. الشرع في واشنطن لبحث تحالف ضد الإرهاب
Lebanon 24
زيارة تاريخية إلى البيت الأبيض.. الشرع في واشنطن لبحث تحالف ضد الإرهاب
16:00 | 2025-11-02
02/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي يبحثان أحداث المنطقة
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي يبحثان أحداث المنطقة
15:47 | 2025-11-02
02/11/2025 03:47:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة وشيكة في هذه الدولة.. العاصمة قد تنفد من المياه خلال أسبوعين!
Lebanon 24
كارثة وشيكة في هذه الدولة.. العاصمة قد تنفد من المياه خلال أسبوعين!
15:05 | 2025-11-02
02/11/2025 03:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
01:30 | 2025-11-02
02/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان أمام إنذار مزدوج.. تصعيد إسرائيلي وضغط أميركي نحو التفاوض
Lebanon 24
لبنان أمام إنذار مزدوج.. تصعيد إسرائيلي وضغط أميركي نحو التفاوض
03:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أميركية جديدة وكاتس يهدد بقصف بيروت.. برّاك: لبنان دولة فاشلة ولم يعد لديه وقت لسحب سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
رسالة أميركية جديدة وكاتس يهدد بقصف بيروت.. برّاك: لبنان دولة فاشلة ولم يعد لديه وقت لسحب سلاح "حزب الله"
22:58 | 2025-11-01
01/11/2025 10:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"سنقصف الضاحية".. ماذا أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم؟
Lebanon 24
"سنقصف الضاحية".. ماذا أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم؟
03:33 | 2025-11-02
02/11/2025 03:33:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنّانة شابة بعد معركة مع السرطان.. هكذا نعتها ابنتها
Lebanon 24
وفاة فنّانة شابة بعد معركة مع السرطان.. هكذا نعتها ابنتها
01:00 | 2025-11-02
02/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:52 | 2025-11-02
زلزال يضرب أفغانستان.. كم بلغت قوته؟
16:03 | 2025-11-02
بلديات غزة: ما دخل من مساعدات غير كاف
16:00 | 2025-11-02
زيارة تاريخية إلى البيت الأبيض.. الشرع في واشنطن لبحث تحالف ضد الإرهاب
15:47 | 2025-11-02
وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي يبحثان أحداث المنطقة
15:05 | 2025-11-02
كارثة وشيكة في هذه الدولة.. العاصمة قد تنفد من المياه خلال أسبوعين!
15:00 | 2025-11-02
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
فيديو
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 03:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 03:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
02:00 | 2025-11-01
03/11/2025 03:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24