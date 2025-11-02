Advertisement

نائب حاكم دارفور: لا صحة لأنباء انفصال الإقليم

02-11-2025 | 23:26
شدد نائب حاكم دارفور مصطفى تمبور، على أن الحديث عن انفصال إقليم دارفور غير صحيح، لافتا إلى أن الجيش السوداني لا يحتاج إلى مرتزقة أو جهات خارجية للقتال معه.
 
وأضاف في مداخلة مع "العربية"، أن الجيش منتشر على الأرض في مدينة الأبيض، وأن على سكانها عدم الالتفات لتحذيرات الدعم التي طالبتهم بالخروج.
وتابع أن هجمات الدعم السريع على بارا هدفها حصار مدينة الأبيض، موضحا أن هدف الهجمات حصار المنطقة.

وأكد على أن مدينة الأبيض محصنة، وأن الجيش يؤدي مهامه بها.
 
كما شدد على أنه "ليس هنالك أي جهة إدارية أخرى مفوضة بأي شأن يتصل بإدارة ولاية شمال دارفور سوى الأمانة العامة لحكومة الإقليم ومكتب الحاكم"، وفق تعبيره. (العربية)
ولاية شمال دارفور

الأمانة العامة

سوداني

داري

لايت

دارت

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24