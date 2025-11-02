نائب حاكم دارفور: لا صحة لأنباء انفصال الإقليم

شدد نائب حاكم دارفور مصطفى تمبور، على أن الحديث عن انفصال إقليم دارفور غير صحيح، لافتا إلى أن الجيش السوداني لا يحتاج إلى مرتزقة أو جهات خارجية للقتال معه.



وتابع أن هجمات الدعم السريع على بارا هدفها حصار مدينة الأبيض، موضحا أن هدف الهجمات حصار المنطقة.



وأضاف في مداخلة مع "العربية"، أن الجيش منتشر على الأرض في مدينة الأبيض، وأن على سكانها عدم الالتفات لتحذيرات الدعم التي طالبتهم بالخروج.

كما شدد على أنه "ليس هنالك أي جهة إدارية أخرى مفوضة بأي شأن يتصل بإدارة سوى لحكومة الإقليم ومكتب الحاكم"، وفق تعبيره. (العربية)