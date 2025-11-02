ترامب: يمكن القضاء على حماس فورا إذا لم يتصرفوا بصورة جيدة



Advertisement

وقال في مقابلة تلفزيونية على شبكة " سي بي أس" بثت الاثنين، "يمكن على حماس فورا إذا لم يتصرفوا بصورة جيدة، وهم يعرفون ذلك". أكد الرئيس الأميركي أن الهدنة بين حركة وإسرائيل في "صلبة، وليست هشة".وقال في مقابلة تلفزيونية على شبكة " سي بي أس" بثت الاثنين، "يمكن على حماس فورا إذا لم يتصرفوا بصورة جيدة، وهم يعرفون ذلك".

كما أشار إلى أنه "يستطيع نزع سلاح حماس بسرعة، إذا أراد ذلك"، وفق تعبيره.

إلى ذلك، أشاد ترامب برئيس الوزراء ، قائلاً إنه "رجل موهوب للغاية". وتعهد بمساعدته في الخروج من الملاحقات القانونية.



كما أردف قائلاً: لم يدعمه أحد من قبل.. ولا أعتقد أنهم يعاملونه جيدًا... لكنني دعمته".



إلا أن الرئيس الأميركي أوضح في الوقت عينه أن "بعض أفعال لم تعجبه"، مردفاً "وقد رأيتم ما فعلته حيال ذلك"، في إشارة إلى فرضه وقف إطلاق النار في غزة بعد سنتين من الحرب الدامية. (العربية)