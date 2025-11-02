Advertisement

عربي-دولي

ترامب: يمكن القضاء على حماس فورا إذا لم يتصرفوا بصورة جيدة

Lebanon 24
02-11-2025 | 23:38
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة "صلبة، وليست هشة".
وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية على شبكة " سي بي أس" بثت الاثنين، "يمكن القضاء على حماس فورا إذا لم يتصرفوا بصورة جيدة، وهم يعرفون ذلك".
 
كما أشار إلى أنه "يستطيع نزع سلاح حماس بسرعة، إذا أراد ذلك"، وفق تعبيره.
 
إلى ذلك، أشاد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه "رجل موهوب للغاية". وتعهد بمساعدته في الخروج من الملاحقات القانونية.

كما أردف قائلاً: لم يدعمه أحد من قبل.. ولا أعتقد أنهم يعاملونه جيدًا... لكنني دعمته".

إلا أن الرئيس الأميركي أوضح في الوقت عينه أن "بعض أفعال نتنياهو لم تعجبه"، مردفاً "وقد رأيتم ما فعلته حيال ذلك"، في إشارة إلى فرضه وقف إطلاق النار في غزة بعد سنتين من الحرب الدامية. (العربية) 
